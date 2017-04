¿Cómo llegaron los eSports a España? El origen de la ESL

El mundo de los de deportes electrónicos ha logrado alumbrar un industria completamente independiente al desarrollo de videojuegos. El fenómeno eSports, lejos de ser una simple moda, sigue creciendo a nivel internacional. Asia y Estados Unidos son los que más ingresos reciben por esta industria, mientras que en Europa hay dos protagonistas principales: Alemania y Reino Unido.

En España se vivió un antes y un después en abril de 2015, durante la final del split de primavera de League of Legends. Llamamos split a las partes en las cuales se divide la liga, estando separada en dos: Primavera y Verano. Por tanto, el final de este primer split suponía la oportunidad de proclamar un vencedor y otorgarle el diploma de “el mejor equipo de Europa”, pudiendo presumir de título, al menos, hasta la llegada del verano, con la gran final.

A la cita en el Palacio de Vistalegre acudieron 7.000 personas, y más 400.000 espectadores de todo el mundo la siguieron a través de streaming.

Desde entonces, los eSports en España no han parado de crecer. Y aunque el país sigue por debajo de los cinco primeros países en el ranking mundial del mercado, las previsiones son muy positivas: ya hay más de 3,7 millones de espectadores que siguen las competiciones de diferentes videojuegos.

Estos eventos de deportes electrónicos son abundantes, por lo que a veces es complicado seguir los principales campeonatos y eventos. El año pasado ya se celebraron más de 4.000 torneos en todo el mundo. Para no perderse, lo mejor es dejarse guiar por los dos pilares fundamentales que encontramos en nuestro país: la ESL y la LVP. Empezamos por la primera.

Quake eSports

El nacimiento de la primera organización de eSports

La historia de la ESL (Electronic Sports League) forma parte a su vez de la historia y el origen de los deportes electrónicos. Hay que remontarse a 1999 y a una cafetería sueca de la ciudad de Gothenburg, donde varios jugadores compiten entre sí en una partida de Quake, considerado el primer eSport por sus numerosos torneos.

Entre los participantes se encontraba Benjamin Reichert, un jugador de fútbol al que acompañaron sus padres y su hermanos. Cuando Reichert obtiene el segundo puesto del campeonato, su hermano Raif se da cuenta de algo: si sus padres podían alegrarse tanto de aquella victoria, sin entender del todo el juego, ¿no podría haber más gente en el mundo deseando presenciar algo así?

Con 24 años, Ralf, con varios compañeros, pone en marcha una página web en la que organiza torneos de videojuegos a través de servidores alquilados. Así nace la Electronic Sports League. Cuando comienzan a llevarse a cabo diferentes eventos, con la publicidad de diferentes marcas y desarrolladoras, el proyecto inicia su transformación en una compañía. Los hermanos Reichert son, además, pioneros en el mundo de los deportes electrónicos por otra razón: el haber fundado SK Gaming.

Pero hubo muchas dificultades. En los 2000 era impensable que pudiese existir todo un negocio alrededor de las competiciones de los videojuegos. Una realidad que no detuvo a Reichert, que insistió en que esta industria sólo crecería poco a poco.

Pasaron más de diez años, pero Raif Reichert no se equivocaba. En 2013, los deportes electrónicos comenzaban a asentarse en Europa, mientras que ya eran un fenómeno indiscutible en Asia. Con el auge de plataformas de contenido audiovisual, como Youtube y Twitch, el sector dio otro salto.

A día de hoy, la ESL ofrece contenidos de producción propia para más de 70 millones de espectadores en todo el mundo. Es ya el gigante de los eSports en multitud de países, pero, ¿cómo empezó todo en España?

Club Thunder X3 Baskonia en el ESL Masters España

Las primeras competiciones y la ESL España

En el año 2006 se celebró la quinta edición de la e-Sensation, que serviría para elegir a la selección española que participaría en la European Nations Championship de ESL. La competición tuvo lugar en Ciberlord, un cibercafé madrileño situado muy cerca de Plaza España. La sala ya llevaba varios años acogiendo distintas competiciones, y hasta reservando asientos VIP para los espectadores.

Cada torneo era único, aunque fue la llegada de la ESL la que impulsó las competiciones más grandes. En aquella ocasión, los ganadores viajarían hasta Leipzig, Alemania, donde jugarían a Counter Strike, FIFA y Warcraft.

La e-Sensation fue comprada por ESL y pasó a ser ESL España. Así llegaron los mini-eventos y las llamadas Campus Party, que son el germen de los eventos actuales. Los juegos destacados en este momento fueron Counter Strike y Starcraft.

Intel Extreme Masters de Katowice

Distintos niveles de juego

La ESL tiene torneos para distintos niveles de profesionalización: Versus (partidas rápidas), Copas GO4 (abiertas a todo el mundo, divididas en tres tipos: Las Copas, GO4 y Copas Premium), A-Series (la segunda división de la ESL, donde los ocho primeros ascienden al siguiente nivel) y Pro-Series. Son los jugadores de este último nivel los que se dedican profesionalmente a los deportes electrónicos. En total, hay 16 equipos que compiten por premios en metálico. Los ocho primeros juegan los play-off y los ocho últimos descienden a las A-Series.

Cualquier jugador, sea del nivel que sea, tiene a su disposición la web ESL Play, plataforma que ofrece torneo y competiciones en la mayoría de juegos de eSports y en los distintos niveles de habilidad. La web en español cuenta con títulos como NBA 2k17, Counter Strike: Global Offensive, FIFA 17, Hearthstone, League of Legends, Rainbow Six: Siege, SMITE, Overwatch, Rocket League y World of Tanks.

Se pueden encontrar diferentes torneos todos los días y para tres niveles de jugador: Open, Major y Pro. Estos niveles permiten al propio jugador marcarse metas, y sus seguidores pueden apreciar el desarrollo de éste.

ESL España y Movistar

A finales de 2016, ESL España y Movistar llegaron a un acuerdo para la creación de la ESL Master España, una liga regular de Counter Strike: Global Offensive y League of Legends. El torneo contará con dos temporadas y busca impulsar aún más los deportes electrónicos en nuestro país.

A la vez, Movistar ha llevado a cabo la creación de su propio canal televisivo dedicado a los eSports, que presentó a la vez que su club: Movistar Riders. Dicho club compite ya en la ESL Master y cuenta con jugadores profesionales en Overwatch, Call of Duty, FIFA 16 y Hearthstone, además de CS:GO y League of Legends.

Esta alianza entre la empresa de telecomunicaciones y la gran marca de deportes electrónicos se ha tomado como un contraataque al acuerdo entre la LVP y Orange, que tendrán su espacio próximamente en Ping.