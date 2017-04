Clavijo anuncia que en julio habrá una ley de crédito extraordinario con los recursos adicionales del REF

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios tras presidir una reunión de su Consejo Asesor, que ha servido para presentar a patronal y sindicatos el contenido del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, cuya aprobación sacaría al REF del sistema de financiación autonómica.

Fernando Clavijo ha explicado que la idea es sacar meter estos fondos en una ley de crédito extraordinario que saldría en el mes de julio y cuya prioridad seguirían siendo las personas y las que peor lo están pasando. "Esa es la prioridad del presupuesto actual y también en la que, posiblemente, concentremos todos los recursos derivados de esta mejora de la financiación", indicó.

En cuanto a la reunión, el presidente ha agradecido a los miembros del Consejo Asesor la "confianza" que han tenido en el Ejecutivo canario durante las negociaciones que se han realizado con el Gobierno central para los PGE, así como "su apoyo y su aliento".

Avanzó que han acordado, una vez se aprueben los presupuestos, ejecutar las prioridades que se han venido marcando, como los planes de empleo, para que se articulen de manera "eficiente" y se traduzcan en "empleo, más oportunidades, mejores infraestructuras y para que la Comunidad Autónoma siga creciendo".

Por parte de la patronal, el secretario general de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, ha valorado la posición de Canarias en los presupuestos, sobre todo porque eliminar los recursos del REF de la financiación autonómica significan entre 220 y 500 millones dentro de tres años.

También destacó que se hayan vuelto a rehabilitar convenios como el de carreteras, obras hidráulicas, costas, porque vuelve a la vieja tradición de los años noventa, cando fueron fundamentales para las infraestructuras de las islas. Además,, resaltó que por primera vez desde 2004 la inversión per cápita en Canarias sea superior que la media española.

ANCLADOS EN EL CONTROL DEL GASTO.

Frente a la benevolencia de la patronal, el secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, Carmelo Jorge, criticó los presupuestos porque "siguen anclados en el control del gasto como único mecanismo de control del déficit, congelan el gasto educativo e incrementan el salario de los empleados públicos un 1% mientras se pide al sector privado que haga un esfuerzo para actualizar salarios que en el sector público no se hace".

No obstante, reconoció el trabajo que han hecho los representantes del Gobierno de Canarias en las negociaciones con el Estado y la evidencia de que llegan unos fondos adicionales que, en su opinión, habrá que distribuir "adecuadamente", atendiendo "en primer lugar a las personas que en peor situación están porque el discurso de que no tenemos dinero ya no vale".

El secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, expresó su preocupación en tanto en cuanto los Presupuestos Generales del Estado sólo tendrán impacto en los próximos seis meses. También hizo un llamamiento al Gobierno de Canarias para que plantee una estrategia "clara" para saber qué impacto va a tener todo esto sobre el empleo.