Gobierno y PSOE dejan a Ciudadanos y Podemos fuera de su acuerdo contra la pobreza energética

En el Congreso se avecina un nuevo acuerdo de Gobierno y PSOE en el que se quedan fuera de la negociación el resto de formaciones. El portavoz socialista, Antonio Hernando, ha reconocido que están cerrando un pacto para que el Consejo de Ministros apruebe un real decreto por el que se prohíban los cortes de suministros eléctricos a personas en situación de vulnerabilidad.

Los socialistas admiten un "altísimo nivel de entendimiento" con el Ministerio de Energía y mantendrán una reunión con Álvaro Nadal para cerrar los flecos este miércoles a la que asistirán Hernando y la portavoz de esa materia, Pilar Lucio. Hernando ha asegurado que el acuerdo será "una tregua social" que no finalizará con el invierno sino que será extensible en el tiempo.

Además, ha planteado que en la Conferencia de Presidentes de mediados de enero se aborde la fórmula de colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, cuyos servicios sociales son los que declaran las situaciones de vulnerabilidad -requisito imprescindible para que la normativa impida a las compañías cortar los suministros en caso de impagos-.

Tanto Unidos Podemos como Ciudadanos -con quien el PP firmó un pacto para que Mariano Rajoy permaneciera en Moncloa- han quedado fuera de esas conversaciones, según han confirmado los portavoces de sendos partidos.

Iñigo Errejón ha lamentado que las organizaciones "tradicionales" vuelvan a cerrar un acuerdo "cocinado" que se quede solo en una "tregua". "No creemos que se tengan que hacer treguas, creemos que las eléctricas nos deben 3.500 millones de euros", ha argumentado el portavoz de Unidos Podemos, que ha abogado también por "poner fin a los abusos tarifarios" y realizar una "auditoría de costes y transmisión de la elctricidad".

"Es una reforma que llega tarde mal", ha dicho Errejón antes de presumir de haber marcado "el camino" a PP y PSOE para que aborden el problema tras la muerte de una mujer en Reus. En ese momento, Pablo Iglesias lanzó una ofensiva fundamentalmente en la calle contra la pobreza energética. "C on nuestras iniciativas en el ámbito social y en el Congreso fuimos capaces de apuntar el camino por el que teníamos que caminar", ha expresado Errejón. La formación recuerda que han mantenido iniciativas parlamentarias, como proposiciones no de ley para que se actúe conjuntamente en las comunidades o una interpelación de Iglesias al Gobierno sobre ese asunto.

Ciudadanos ha celebrado que se vayan a prohibir los cortes de suministros eléctricos y han asegurado que están de acuerdo. "No se han puesto en contacto con nosotros -ha admitido Juan Carlos Girauta-. Lo importante es que esto se apruebe cuanto antes, no vaya a ser que se haga cuando ya llegue el calor".