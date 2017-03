IU desafía a la Audiencia Nacional difundiendo los tuits por los que han condenado a Cassandra

Izquierda Unida ha lanzado una campaña en Twitter para respaldar a Cassandra Vera, la tuitera condenada este miércoles por la Audiencia Nacional a un año de cárcel por escribir chistes sobre la muerte de Luis Carrero Blanco en 1973. La coalición ha replicado en sus cuentas en la misma red social los chistes que han sentenciado a la joven. También los principales dirigentes de Podemos se están solidarizando en Twitter con Cassandra replicando en una imagen los mensajes.

"En IU nos sabemos unos cuantos chistes sobre el fascista de Carrero, y los vamos a poner", ha avisado el líder de la coalición de izquierdas, Alberto Garzón, en su cuenta personal de esta red social acompañando el texto con un mensaje de apoyo a la tuitera condenada a un año de prisión.

A continuación, la cuenta del partido se ha inundado de chistes y vídeos sobre Carrero Blanco, algunos iguales a los que publicó en su día Cassandra. "Carrero Blanco: ¡Hasta el infinito y más allá!", es uno de estos mensajes, acompañado por un vídeo del popular personaje animado de Buzz Lightyear, de la película Toy Story.

Desde Podemos también se están solidarizando con Cassandra Vera. El secretario general, Pablo Iglesias, ha escrito en Twitter "si esto te lleva a la Audiencia Nacional, que me lleven a mí también junto a #Cassandra".

Bromear no es delito y España no es una dictadura. Si esto te lleva a la Audiencia Nacional, que me lleven a mí también junto a #Cassandra. pic.twitter.com/x7HPRtW6a7