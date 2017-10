Maza dice que "las fuerzas de orden público" detendrán a Puigdemont si declara la independencia

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado este lunes que si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declara la independencia, serán "las fuerzas de orden público" las que deberán proceder a su detención. "En primer lugar, deberían ser los Mossos de Esquadra, que son los que tienen la responsabilidad del orden público en Cataluña. Y si ellos no lo hicieran, tendrían que ser suplidos por otras fuerzas de ámbito nacional", ha dicho Maza en declaraciones al programa Espejo Público, de Antena 3.

El fiscal, no obstante, no ve inminente tal posiblidad: "La detención y la privación de libertad es algo que ahora no me planteo ni me quiero plantear. Cada cosa llegará a su tiempo si tiene que llegar"

Maza, además, ha recordado que las posibles responsabilidades de Puigdemont no se agotan en la declaración de independencia: "hay otros hechos cometidos hasta ahora que también podrían tener una calificación jurídica y por los cuales hay que responder. Las cosas son así de serias".

Nueva comparación con Companys

Como ya hiciera el portavoz del PP, Pablo Casado, también Maza ha recordado los hechos sucedidos en 1934, cuando el entonces president Companys fue arrestado: “En una situación histórica semejante, en tiempos de la Segunda República las autoridades actuaron cuando se produjo ese acto formal de declaración de independencia, aunque también se llevaba tiempo esa situación. Ese es un instante en el cual todo se vuelve mucho más serio", ha dicho Maza. En realidad Lluís Companys no declaró la independencia, si no la creación del Estat Catalá.

Maza ha aclarado que aunque el presidente autonómico no haya declarado la independencia, ya ha cometido tres presuntos delitos, que son los de "prevaricación, desobediencia y malversación", por los cuales la Fiscalía "podría pedir prisión". No obstante, ha explicado que si todavía no lo ha hecho es porque no han tenido "oportunidad" y prefieren "esperar" a que la magistrada del TSJC, Mercedes Arnas, haya dado todos los pasos correspondientes", como "tomar la declaración de los investigados".

'Los jordis' no son presos políticos

Con respecto a la decisión de la jueza Lamela de ordenar prisión sin fianza para los presidentes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por un presunto delito de sedición, Maza ha negado que se trate de "presos políticos" y ha explicado que "en España no hay presos políticos, sino políticos presos que tienen que responder ante la ley".