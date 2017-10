Esto es lo que ha dicho Pablo Casado sobre Companys

La palabras del vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, comparando el futuro de Puigdemont con el de Lluís Companys han provocado una inmediata reacción de indignación. El expresidente de la Generalitat declaró la creación del Estado catalán en 1934, hecho por el que fue detenido por el Gobierno de la República. Pero también fue fusilado por el franquismo en 1940, lo que ha encendido todas las alarmas tras la comparación de Casado.

Las palabras de Casado en su rueda de prensa han sido: "Vimos que el pasado día 6 pasó sin pena ni gloria el 83 aniversario de la declaración de independencia por parte de Companys. Creo que la historia no hay que repetirla, esperemos que mañana no se declare nada. A lo mejor, el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años".

La periodista Anabel Díez, de El País, ha reaccionado inmediatamente en el turno de preguntas y ha pedido que confirmara que su frase se refería a lo sucedido en 1934, fecha en la que Companys estuvo entre rejas por orden de la República, y no al asesinato de 1940.

La respuesta, que no ha sido muy precisa, ha sido esta: "Me refiero a lo que para ellos es una fecha épica, la declaración de independencia tuvo una contestación, que yo no soy ni historiador, ni soy tampoco futurólogo. Lo que estoy diciendo es que, según lo que pasó en esa época, que tampoco es una época recordada por una extrema derecha al frente de las responsabilidades del Gobierno. De hecho creo que estaba Santiago Alba de presidente de las Cortes republicanas, pues eso es lo que pasó. Me tomo una licencia de hacer referencia a lo que se ha cumplido el viernes, que ellos recordaban mucho pensando que iban a hacerlo coincidir con su declaración y luego, a lo mejor, se les ha quedado por delante".

Tras esta rueda de prensa, el Partido Popular ha tenido que precisar más la respuesta y confirmar que Casado se refería al encarcelamiento de Companys. Posteriormente han difundido en su cuenta de Twitter el fragmento completo de la respuesta de Casado. Con esta aclaración no han conseguido paralizar las repercusiones de estas declaraciones.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha publicado un tuit en el que aseguraba: "Ni con una pregunta a medida el pobre Casado es capaz de desdecirse y explicarse: 'No soy historiador'. Patético". Iglesias también ha asegurado, en alusión a Casado, que "o es un ignorante o es un provocador irresponsable".

Por su parte, el diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha llamado "miserable" al político conservador. "Pablo Casado se traslada y cambia su sede al 15 de octubre de 1940", ha asegurado en Twitter.

Percíval Manglano, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, no ha querido evitar esta polémica. Y ha publicado una foto con el siguiente texto: "'Fusilamientos, sí; hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario', Che Guevara, Asamblea General de la ONU 1964".

"O dimite este irresponsable o debe cesarlo el PP ", ha apuntado el el coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo.

Desde el PDeCAT su portavoz en el Congreso, Carles Campuzano, también ha exigido a Casado que se disculpe "de manera inmediata" y que el PP lo "desautorice" por unas palabras que juzga "inadmisibles". En la misma línea, su compañero de escaño Sergi Miquel ha apuntado que comparar el fin de Companys con el de Puigdemont implica también comparar el Gobierno del PP con el de Franco. "Eres un miserable Pablo Casado", ha apostillado.

De "repugnante" ha tachado el diputado de Compromís Ignasi Candela la actitud de Casado, mientras que el senador de EH Bildu Jon Iñarritu se ha preguntado si éstas son "una insinuación, una amenaza de muerte o una apología del franquismo". "Reconozco que es de lo más nauseabundo que he escuchado al PP sobre Cataluña", ha comentado.

Casado ha respondido a las críticas de Podemos, publicando un mensaje en el que aseguraba a Iglesias: " Solo he dicho que Companys fue encarcelado por tu admirada II República. Los que pedís asesinar al Rey y vuestros adversarios sois vosotros". A este comentario ha añadido una imagen con pantallazos de tuits de miembros del partido morado.