"El rey Felipe me dijo que era consciente de que algún día este país tendrá que opinar sobre la Monarquía"

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, incombustible cuando va a cumplir 74 años este enero, asegura que el rey Felipe admitió que "era consciente de que los españoles acabarán opinando" sobre la monarquía. Crítico con todos, presenta su cuarto libro Ser feliz no es caro mientras señala que Pedro Sánchez volverá a intentar el asalto a la secretaría general del PSOE aunque "se le ha pasado el arroz", y vislumbra muchos años para Mariano Rajoy en la Moncloa porque " tiene enfrente a una oposición que ahora mismo no le puede hacer ningún daño".

¿Qué opina de los aforamientos de los políticos?

No tienen sentido. No debería haber nadie aforado, ni el rey. Si alguien tiene que ser ejemplar, lo tiene que ser más el rey o el presidente del Gobierno. No se puede salvar nadie, menos los reyes. Ya tienen bastantes privilegios. La ejemplaridad del padre, conocido lo que se conoce, deja mucho que desear, le hemos estado pagando los hobbies de barriga para abajo. Eso de que sean inmunes, incluso a un delito de atraco y asesinato, no lo puedo entender. Si pudiera hacer una ley, suprimiría los aforamientos, incluido a la Casa Real.

Nunca ha tenido una buena opinión de la Monarquía.

Yo le dije al rey: usted tiene un derecho que no puedo aceptar como demócrata. Con los reyes lo mismo que te sale un genio te sale un idiota o en lugar de un honrado te sale un corrupto y lo tenemos que aguantar. Tenemos que estar rezando para que el que venga a sustituir al anterior nos salga normal. El rey Felipe lo está haciendo bien, tiene las cosas claras y es un hombre muy preparado. No le da por las vanidades que tenía el padre.

En su libro dice que la reina Letizia "no me llamará nunca compiyogui". ¿Cree que el problema de la monarquía española es la corte que le rodea?

España ha sido mangoneada por los cortesanos, porque la mitad de los reyes que hemos tenido han sido medio idiotas, algunos unos sinvergüenzas. Este rey que tenemos no se parece en nada al padre, nada. Me dijo una vez una cosa hace poco: soy consciente de que algún día este país tendrá que opinar de esto, aquí hay que ganarse el que nos aprecien a base de hacerlo bien, trabajar y ser muy serio y honrado. Le dije: lo tiene usted muy claro, aquí ya no se toleran esas cosas.

¿Cómo ve al PSOE?

El PSOE va a necesitar mucho tiempo para recuperarse. Hay quien dice que los líderes no son importantes pero un partido sin líder no tiene nada que hacer.

¿Cree que Pedro Sánchez debería presentarse otra vez a la secretaría general del PSOE?

Ha perdido mucho tiempo. Desconozco sus capacidades pero tenía una cosa, ha sido el único coherente ante los ciudadanos. Se le ha pasado el arroz, aunque creo que va a ir. Le han metido una cuña en medio [en referencia a Patxi López]. No sé si lo han abandonado, me consta que gente que ha estado incondicionalmente con él ha desaparecido. Si después de decir que va a coger el coche para recorrer España, se va cinco días a EEUU y tres a no sé dónde, no es manera de empezar una guerra. Es muy difícil pero tiene algo muy importante, tiene la credibilidad, era la persona que había cumplido con el votante. De todas maneras, el PSOE se ha pegado un tiro en el pie. No sé quién habrá planificado esta historia, ha venido de arriba. Lo tengo claro, lo sé.

¿A qué se refiere cuando dice que ha venido de arriba?

En un momento dado alguien dijo que Pedro Sánchez no interesa, es un peligro, puede pactar con no sé quién, no es lo que queremos para este país. Decidieron eliminarle. Hay poderes que manejan los hilos del país y que en un momento determinado, legítimamente, deciden que lo bueno para el país y para ellos es que haya una política determinada. Deciden apostar, y si viene algo que no les interesa mueven todos los hilos posibles.

¿Quién?

Los que mandan: los bancos, las eléctricas... Ocho o nueve que se juntan y deciden: dónde ponemos ahora la publicidad. ¿Qué periódico hay ahora independiente? Mira quiénes son los dueños, empresas. Lees editoriales y dices: ¡madre mía! Ha habido un momento que en España daba igual comprar La Razón, el ABC o El País, los podía firmar la misma persona. Era algo que no pasaba en la Transición.

¿Cree que el presidente Mariano Rajoy aguantará toda la legislatura?

A Mariano Rajoy le achacan dos cosas: que la economía crezca, aunque es más por coyuntura que por otros motivos: caída del precio del petróleo, devaluación del euro, la deuda no la pagamos y vienen 74 millones de personas como turistas, no es que crezca nuestra capacidad de demanda. Por otro lado, hay una España que no está en el paro que es casi peor, hay 3,6 millones que cobran menos de 400 euros, ¿eso es trabajar? Y luego está que él no será corrupto, pero ha tolerado una corrupción tremenda en su partido, se lo he dicho personalmente. Ahora bien, Rajoy tiene enfrente a una oposición que ahora mismo no le puede hacer ningún daño.

¿Qué le parece la nueva relación entre el PSOE y el PP?

Recuerdo la Conferencia de Presidentes, con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno. Fue brutal. El PP era una piña, le daban por todos lados, salían a conspirar. En esta última, los presidentes del PSOE fueron con Mariano Rajoy mejores que los suyos. Hubo más enfrentamientos entre algunos del PP que con los del PSOE, que era "Sí, bwana a todo". Todo el mundo estaba encantado con Mariano.

Rajoy vive una luna de miel que no se la pensaba. Es un perseverante, tiene una táctica que le ha salido bien. Todo el mundo está rezando para que no se le ocurra una mañana levantarse y convocar unas elecciones. ¿Cómo coge a los demás? Antes, el PSOE era monolítico, ahora la señora de Baleares (Francina Armengol, presidenta de las Islas Baleares) dice una cosa y el de la gestora (Javier Fernández, presidente de Asturias) dice otra.

Al final de la Conferencia de Presidentes se le vio bastante enfadado. ¿Cuál es su propuesta para la financiación autonómica?

Al principio todo era una balsa de aceite, todos decían: ¡viva Mariano! No había distinción entre el PSOE y el PP. Lo tuve que decir, no firmo el documento y voto en contra hasta que el documento no recoja el coste efectivo de los servicios, porque si prima la población en el reparto, cerramos Cantabria. El mayor problema que hay en España es la brutal emigración, hemos dejado una España despoblada. Hay lugares donde garantizar servicios como la Sanidad, Educación o Transportes supone un coste brutal. Un problema que también afecta a Galicia, Asturias y Castilla y León.

¿Tuvo un enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes?

Cristina Cifuentes vino a decir que Madrid era la comunidad más solidaria de España y que por su buena gestión y su crecimiento pueden tener el lujo de bajar los impuestos. Pegué un puñetazo en la mesa y le dije que era intolerable. Hay una partida en mi presupuesto que es de gastos protocolarios, de 32.000 euros, que los he dejado en Madrid porque tengo que venir todas las semanas. Cada vez que hay que solucionar algo, hay que venir a Madrid. Es donde están el 70% de los domicilios sociales de las empresas. Dame la capital de España a mí un año y no vuelvo a pedir un euro en mi vida.

Solo lo que ha costado el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas es más de lo que se ha invertido en Cantabria en infraestructuras. Si no subo impuestos, no puedo pagar las medicinas a las personas mayores. Y luego la de Baleares [Francina Armengol, presidenta de las Islas Baleares] se quejaba porque tenían que recibir todos los años a 14 millones de personas. Por favor, mándalos a Cantabria, son alemanes e ingleses, con sueldos de 5.000 euros, y les doy un bote de anchoas a cada uno. Las regiones que son ricas de por sí deben ser solidarias con las que tenemos otra economía.

Usted recuerda en su libro que lo acusaron de pertenecer a ETA para truncar su carrera. ¿Cree que se ha utilizado la excusa del terrorismo para cometer abusos?

Viendo lo mío… Cuando en Cantabria deciden eliminarme por la vía que fuese me vincularon a ETA. Utilizan expedientes falsos para cargarse al que no interesa. Ahora sería imposible.

¿Está siguiendo las declaraciones del extesorero del PP Luis Bárcenas ante el tribunal?

Me pregunto cómo un país puede aguantar este serial. Si yo fuera juez, mandaría que le pusieran los grilletes y que no salga hasta que devuelva el dinero y cante. Que cuente la verdad, era un recaudador que se llevaba una parte del dinero.

¿Cree que Barcenas ha llegado a un acuerdo con Mariano Rajoy para no hablar?

Sí, total. Le habrán dicho que intentarán que haya una justicia proclive, que con lo que ha hecho le caerá algo, pero lo mínimo puede ser 20 años y para uno de estos a los que les gusta la buena vida, esquiar… Le conocí en el aeropuerto, tuvimos una bronca fenomenal porque vino a por mí. Fui el primero que en un programa de Jordi González, que se llamaba La Noria, dije que era un corrupto. No sé si era eficaz recaudando, pero le permitían llevarse el 1% o el 2% o lo cogió. Ahora es patético, no es capaz de decir de dónde ha sacado un euro. No hay ni un papel.

¿Es la financiación de los partidos un problema?

No hay país más generoso con la política que España si tienes representación. Te pagan por diputado, por alcalde, por papeleta… ¿Para qué tiene que hacer el PP fiestas con Norma Duval? ¿Globos, carteras, bolígrafos? Cuando se olfatea que un partido va a ganar, te empiezan a llamar y pasa lo que pasa.