El PNV pide no ahondar en la división con el homenaje de Miguel Ángel Blanco

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha pedido hoy no ahondar en la "división" con los homenajes a Miguel Ángel Blanco, de cuyo asesinato a manos de ETA se cumplen ahora 20 años.

"Lo que no hay que hacer es estar debatiendo y discutiendo, subrayando solamente los matices", ha alertado Esteban en los pasillos del Congreso.

El portavoz del PNV ha recordado que en estos días se van a celebrar muchos actos en memoria del concejal del PP de Ermua asesinado por la banda terrorista ETA, a la que asistirán todas las fuerzas políticas.

"En estos temas hay que intentar que no se ahonde en la división. No subrayar una supuesta división que no creo que sea tal", ha insistido.