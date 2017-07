PSOE apoya a los secretarios municipales catalanes y recuerda que todos los funcionarios deben "cumplir" la ley

Así lo ha indicado en los pasillos de la Cámara Baja, un día después de que el Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cataluña haya subrayado, ante la celebración el referéndum, que los funcionarios municipales serán "siempre fieles" a la Constitución.

En concreto, Robles ha afirmado que "cualquier funcionario público", tanto de Cataluña como de cualquier otra comunidad autónoma, "tiene que ser fiel a la Constitución" y debe "cumplir" con el ordenamiento jurídico.

Asimismo, ha señalado que esta responsabilidad no es cosa de unos pocos, sino de todos los españoles. Robles ha indicado que "no solamente" los miembros del Gobierno han de guardar esta fidelidad a la Constitución, sino que también han de cumplir la ley "las personas que no tienen un cargo público".

No obstante, también ha matizado que los primeros, por su posición, tienen más responsabilidad que los segundos: "Los que tienen un cargo público con muchísimo más motivo tienen que ser fieles a la Constitución".