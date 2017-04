Las "ranas" de Esperanza Aguirre se multiplican

Esperanza Aguirre tuvo dos manos derechas en su etapa en la Puerta de Sol: Ignacio González y Francisco Granados, que protagonizaron una intensa lucha por el poder. El sucesor de Aguirre en la presidencia de la Comunidad de Madrid ha seguido el mismo camino que su rival, pero dos años y medio después: Ignacio González ha sido detenido por la Guardia Civil en el marco de la investigación sobre la corrupción en el Canal de Isabel II. Aguirre les apadrinó e incluso quiso colocar a Ignacio González como presidente de Caja Madrid.

La expresidenta del PP de Madrid aseguró que en toda su carrera política solo le habían salido "dos ranas" de los "más de 500 altos cargos" que había nombrado. Se refería entonces -durante una comparecencia sobre la corrupción madrileña- a Francisco Granados, que fue consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la comunidad y está desde hace dos años y medio en prisión preventiva como uno de los mayores implicados en la operación Púnica, y el también exconsejero Alberto López Viejo, que se enfrenta a 46 años de cárcel y 14 millones de euros en el juicio de la Gürtel.

A estos tres miembros de su gobierno se suman Lucía Fígar y Salvador Victoria. Ambos fueron consejeros en la última etapa de Aguirre en la Puerta del Sol y están imputados en la Púnica. "Esto se ha hecho toda la vida y nunca ha pasado nada", le dijo Victoria al conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, para quien, según la investigación, pidió un pago en negro a la empresa Indra por una labor de mejora de su reputación online. Ya van cinco "ranas" en los ejecutivos de Aguirre.

Beltrán Gutiérrez, gerente del PP de Aguirre dimitido por su uso de las tarjetas black de Caja Madrid y recontratado por la puerta de atrás, es otro de los hombres relacionados con la expresidenta conservadora que se enfrenta a problemas judiciales. La investigación de la trama Púnica tiene indicios de la financiación irregular del PP de Madrid a través de Fundescam. El encargado de las cuentas de Aguirre era Gutiérrez.

Bartolomé González también era uno de los hombres de confianza de Aguirre en el partido. Como responsable de acción sectorial, le ayudó a maniobrar para hacer las listas electorales. González era alcalde Alcalá de Henares y es otro de los salpicados por la Púnica. El juez considera que estaba al tanto del amaño de un contrato con la empresa Cofely y la Guardia Civil ha confirmado que cobró 60.000 euros de la trama.

Un importante puñado de exalcaldes madrileños bajo la presidencia de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid también están implicados en casos de corrupción. Aunque Aguirre no se ha cansado de repetir que ella destapó la trama Gürtel, no empezó a destituir a las ranas de los municipios madrileños hasta que no se produjeron las primeras imputaciones.

Uno de ellos es Guillermo Ortega, exalcalde de Mahadahonda del PP. Su propio grupo municipal se levantó contra él, acusándole de una sospechosa operación inmobiliaria con el cabecilla de la Gürtel Francisco Correa –que después la investigación de la Gürtel definitivamente destapó–. La respuesta de Aguirre, lejos de apartarle definitivamente del partido y de la administración, fue recolocarle en una empresa pública de la Comunidad de Madrid. Ortega se fue de gerente del Mercado Puerta de Toledo, donde mantuvo el mismo sueldo que cobraba como alcalde.

Uno de los casos más mediáticos ha sido el de Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo y exmarido de la que fuera ministra de Sanidad, Ana Mato. Sepúlveda reconoció en su declaración en el juicio de la Gürtel el pasado 24 de enero que Correa le pagó viajes y el cumpleaños de su hija. Otros nombres de ediles imputados son el de Ginés López, exalcalde de Arganda del Rey, y Arturo González Panero, exregidor de Boadilla. Pozuelo de Alarcón, Boadilla, Majadahonda y Arganda del Rey fueron los principales epicentros de la Gürtel en Madrid con Aguirre al frente del PP.

Pero no solo de Gürtel salieron alcaldes que actualmente investiga la justicia. La Púnica tiene bajo sospecha a numerosos exregidores de municipios de Madrid que fueron en las listas de las elecciones de 2011 con Aguirre al frente de la presidencia del PP de Madrid, es decir, bajo su supervisión. Alejandro Utrilla, exconcejal de Móstoles; el exalcalde de Valdemoro, Miguel Moreno Torres; José Carlos Boza, exalcalde de Villalba; David Rodríguez, exalcalde de Casarrubielos; Agustín Juárez, exalcalde de Collado Villalba y Gonzalo Cubas, exregidor de Torrejón de Velasco.

Juan Soler fue militante del aguirrismo -llegó a ser portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid- y en los últimos tiempos se acercó a Cristina Cifuentes, que le ha hecho senador. Soler fue alcalde de Getafe entre 2011-2015. Está señalado por la policía por amaño de contratos.