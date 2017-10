La vicepresidenta abre la puerta a prorrogar la intervención de Catalunya más de seis meses

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el acuerdo adoptado por PP, PSOE y Ciudadanos en relación a la aplicación del artículo 155 "prevé que el Gobierno vuelva al Senado y plantear la modificación de esas medidas, incluido el plazo". En una entrevista en Onda Cero, asegura que el artículo 155 "no puede tener una duración ilimitada" y que, aunque el plazo es de seis meses, el acuerdo "permite que antes puedan tomarse otras decisiones" para alargar su plazo.

En declaraciones a Onda Cero, Sáez de Santamaría ha comentado que "el Senado tiene capacidad de adaptarse a lo que Govern y el Parlament hagan". En este sentido, aclara que "el acuerdo está en el Senado y hasta el último momento se puede adaptar a las circunstancias que se plateen durante toda la semana, hasta el final de su tramitación". El Pleno del Senado que aprobará el permiso solicitado por el Gobierno para aplicar diversas medidas en Catalunya tendrá lugar el viernes 27 por la mañana.

Ante la posibilidad de que antes de que la Cámara Alta vote esas medidas el presidente de la Generalitat aclarara que no ha declarado la independencia, ha subrayado que el Gobierno de la Generalitat tiene aún la posibilidad de ir al Senado y hacer las alegaciones que crea conveniente. "Así oiremos todos lo que tienen que decir. Lo mejor es que las cosas se digan pública y abiertamente", ha añadido.

Por el acuerdo que aprobó el consejo de ministros extraordinario del pasado sábado, ha explicado la vicepresidenta, "los ministerios asumirán el ejercicio de las competencias de la Generalitat, eso no quiere decir que la Generalitat desaparezca, y que el Estado recupera las competencias. Se ejercen esas competencias para volver a la legalidad". Sáenz de Santamaría ha admitido que "es una posibilidad" que se nombre a una figura que coordine la gestión de los ministerios en Catalunya, pero ha resaltado "que es una decisión que depende del presidente del Gobierno".

Ante la pregunta del periodista Carlos Alsina de qué hará el Gobierno si Puigdemont decide atrincherarse en sus despacho cuando haya sido destituido, la vicepresidenta ha señalado que "Puigdemont y todo el Govern dejarán de ejercer sus funciones en el momento en el que el Senado apruebe el 155, dejan de serlo a todos los efectos legales por mucho que quieran vivir en la ficción. Puigdemont dejará de cobrar, no tendrá firma de presidente, no podrá adoptar decisiones válidas ni ejercer sus funciones si se resiste a incumplir la aplicación del 155".

La vicepresidenta no ha admitido la autocrítica cuando se le ha cuestionado su papel al frente de la operación diálogo para tratar de evitar la realización del referéndum del 1-O."Tenía el encargo de fortalecer el diálogo con las comunidades autónomas. La propia Generaliat bautizó esta actuación como la operación diálogo, para dejar el dialogo como una operación de marketing, y no lo era. Me senté con el vicepresident Oriol Junqueras bastantes veces, pero cuando le iba a hablar de los asuntos que podíamos arreglar en Catalunya, como la financiación autonómica, Junqueras solo quería hablar del referéndum, sí o sí. El error que no hemos cometido es negociar un referéndum porque el Goobierno no tiene capacidad de negociarlo", ha explicado Sáenz de Santamaría.

También ha desvelado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sí que ha hablado con el líder del PSC, Miquel Iceta.

Respecto a la intervención d elos medios de comunicación, la vicepresindenta ha declarado que "lo que buscamos es que TV3 cumpla su propia ley. Nuestra única intención con los medios de comunicación públicos es devolverlos a la neutralidad".

Sáenz de Santamaría no ha querido admitir que el Ejecutivo de Rajoy haya tenido fallos de comunicación para explicar su actuación, especialmente en el ámbito internacional, con lo que ha recalcado que "tenemos que explicarnos en todos los ámbitos, también en el exterior", pero ha subrayadoque "ya hay medios de comunicación como 'The Guardian' que están alertando de la agitación propagandística falsa de la Generalitat".