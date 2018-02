Carlos Herrera, sobre Anna Gabriel: "Lo que hace es abandonar el feísmo, ponerse desodorante, vestirse un poquito de Chanel"

Carlos Herrera ha criticado el aspecto físico de la diputada de la CUP Anna Gabriel hablando de su "feísmo", pero no ha sido el único. El columnista Pedro Narváez ha escrito un artículo en La Razón en el que asegura haber visto "cosas que nunca creeríamos" como " Anna Gabriel aparecer como en el capítulo final de «Betty la fea», en el que la protagonista se quitaba las gafas y el corrector dental para que el patito feo se convirtiera en cisne". Ha usado exactamente la misma expresión que el locutor de la COPE: "El corte del hachazo borroka ha sido suavizado por una melena armónica que descubre un rostro que hasta ahora aparecía maltratado por ese autodestructivo corte. El feísmo como una de bellas artes de la política".

Dice además que para la CUP y otros grupos que prefiere "no pronunciar" el comentario resultará machista "porque cualquier reflexión de un hombre es machista por naturaleza". "He de pedir disculpas porque la trayectoria política, el intelecto y los motivos de la tocata y fuga de Anna Gabriel me interesan poco, tirando a nada. Me parece algo así como una piltrafa", remata.