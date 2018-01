La defensa de los jugadores de la Arandina admite "tocamientos" con la menor

Del "no pasó nada" a "hubo tocamientos consentidos". Las defensas de los jugadores del Arandina CF, en prisión provisional por una presunta agresión sexual a una menor de 15 años, han dado este martes una nueva versión de los hechos. En declaraciones ante los periodistas que se congregaron a las puertas de los juzgados de Aranda de Duero (Burgos), aseguraron que existieron tocamientos, si bien añadieron que "era ella la que tocaba".

Para descartar la agresión sexual, se basaron en la existencia, adelantada por eldiario.es, de un vídeo que había grabado la joven y en el que aparece cantando y enfocando a los investigados y a un cuarto hombre aún sin identificar. El letrado Rafael Uriarte describe la escena como "pacífica" y "sin agresión sexual". Lo cierto es que el vídeo se habría grabado antes de que se desencadenasen los hechos denunciados: una violación en la que, según la versión de la menor, tomaron parte los tres futbolistas. Para el defensor, "se está desmontando un castillo de fantasía" e insistió en que los futbolistas desconocían la edad de la denunciante.

A lo largo de la mañana del martes, la juez instructora tomó declaración a dos menores conocidas de la víctima que han aportado un audio de whatsapp en el que, supuestamente, la afectada advertía de que si los futbolistas hablaban, ella estaba dispuesta a mentir. "Como estos chicos se vayan de la lengua yo, si tengo que decir mentiras, las digo". Sin embargo, esta nota de voz, en la que no se hace referencia a la relación sexual, tan sólo demostraría que, de referirse a ella y aunque no hubiese sido forzada, se produjo, por lo que al tener la denunciante menos de 16 años, el consentimiento legalmente no existiría y se trataría igualmente de un abuso.

Según Uriarte, ella "se jacta, presume", de haber mantenido relaciones con los tres. Fuentes judiciales explicaron que estas afirmaciones deben enmarcarse en conversaciones que tuvo después de los hechos, pero que no se producen en el momento de enviar el audio.

Por otro lado, las mismas fuentes recordaron la declaración realizada por la psicopedagoga que la trataba la pasada semana, quien afirmó que la joven es inmadura para su edad.

El abogado de la acusación popular, la Asociación Clara Campoamor, Luis Antonio Calvo, señaló que, hasta el momento, parece claro que existió el abuso sexual, un delito que comporta hasta 12 años de prisión. Sólo si se demuestra que hubo intimidación o violencia se podría hablar de agresión sexual, con penas de hasta 15 años de cárcel.

Si hubo intimidación o no es, hasta el momento, difícil de determinar. La menor relató que los imputados apagaron las luces y la abordaron en el sofá, prácticamente como en un juego en el que los tres la agarraron, y que no supo reaccionar. En este primer momento se produjeron dos presuntos abusos por parte de dos de ellos. Después, el tercero se la llevó a la habitación, y es dónde presuntamente consumó dos abusos.

El próximo jueves declararán más testigos de referencia: el padre, el tío, una prima de la madre y la psicóloga que trata a la menor. Todos ellos escucharon el mismo relato. El 9 de enero declararán dos hermanas pequeñas de 12 y 11 años y que fueron las primeras a las que la niña contó lo ocurrido.

Carlos Cuadrado Santos, "Lucho", de 24 años, Raúl Calvo, de 19, y Víctor Rodríguez Ramos, "Viti", de 22, continúan en prisión a la espera de que se resuelva el recurso. Según sus letrados, los motivos para mantenerlos encarcelados han desparecido puesto que su equipo de fútbol ha rescindido el contrato y ya no residirían en Aranda de Duero y además no existe riesgo de fuga.