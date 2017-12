La madre de la presunta víctima de la Arandina advirtió a los jugadores de la edad de su hija antes de los hechos

Los tres jugadores de la Arandina CF, investigados por la presunta agresión sexual a una joven de 15 años, conocían su edad según pudo saber eldiario.es. La progenitora de la víctima se lo había advertido al menos en una ocasión, tras ver que había contacto entre ellos y su hija, ya que vivían a un par de manzanas. Así, una de las posibles coartadas que esgrime el círculo más cercano a los futbolistas, el desconocimiento de que la chica tenía 15 años –la edad de consentimiento sexual se subió a los 16 en 2015 – no tendría validez. Pero es que además se da la circunstancia de que uno de ellos era entrenador de uno de los equipos de categorías inferiores, compuesto por chavales de 15 años, compañeros de clase de la menor.

Hasta el momento, Carlos Cuadrado Santos, "Lucho", de 24 años, Raúl Calvo, de 19, y Víctor Rodríguez Ramos, "Viti", de 22, niegan haber mantenido relaciones sexuales con la niña. Sin embargo, según apuntan fuentes del caso, el abogado del más joven de ellos, Raúl Calvo, ha solicitado que se le practique una prueba para determinar su grado de madurez y equipararlo al de la menor. Este tipo de peritaje es relativamente frecuente en casos de agresiones sexuales de un adulto a un menor en los que la diferencia de edad no es muy grande. Sin embargo, no se entiende que se solicite cuando se está negando todo tipo de relación sexual.

Sobre la existencia de un vídeo, de la que este y otros medios se hicieron eco en los primeros días, las mismas fuentes precisaron que sí que existe, pero que no es de tipo sexual. El vídeo que se ha aportado a los autos es una grabación realizada con la app Musically, muy popular entre los adolescentes. Se realizó la misma tarde de la presunta agresión. La menor, aparece en un sofá, en el piso de los futbolistas, haciendo un playback de una canción, y en un momento, los enfoca a los tres. Estas imágenes era una de las pruebas que tenía la víctima para demostrar que estuvo en el piso con los tres, algo que ellos reconocen al declarar ante la juez instructora.

Sobre un audio aportado por una joven que no conoce a la víctima, aseguran que no invalida su versión, que ha sido siempre la misma: la madre, la psicopedagoga que la trababa, una amiga suya, la policía y la juez han escuchado un relato de los hechos similar y sin fisuras. La menor mantiene en todo momento que fue agredida sexualmente por los tres, algo que confesó a su familia 5 días después de los hechos, cuando no pudo gestionar más el trauma. Aunque el examen forense realizado no reveló signos de la agresión, la niña asegura que salió del piso sangrando. Poco después, lo presuntos autores, con los que había mantenido una intensa relación a través de las redes sociales, la bloquearon. El abogado de la acusación popular, la asociación Clara Campoamor, Luis Antonio Calvo, comentó a eldiario.es que hay que tener muy presente la edad de la víctima para entender que tardase en denunciar lo ocurrido, y recalcó que es "muy difícil" declarar con la coherencia con la que lo hace en todas las fases de la investigación, "y más con el ambiente que hay en el pueblo".

Mientras la investigación de los hechos continúa, Aranda de Duero, se divide entre los que arremeten contra la niña, y quienes rechazan cualquier defensa de los investigados, entre ellos está el club que los había contratado y que pagaba el piso donde ocurrió la presunta agresión.