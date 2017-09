José Ramón León, alcalde de Icod: "Hay proveedores que nos piden que paguemos y no podemos hacerlo"

Algo más de un mes después de aquella tan agitada moción de censura en Icod de los Vinos, municipio del norte de Tenerife, José Ramón León (de Somos Icodenses-Nueva Canarias), el alcalde recién llegado tras desbancar a su predecesor de CC (Francisco González), habla de cómo está viendo el día a día en su pueblo; de lo que tiene entre manos, junto al resto de los partidos que lo apoyan (PP, PSOE -todos los concejales menos dos- y Ciudadanos), y de lo que aguantó hasta llegar al sillón de alcalde. Todo está en esta entrevista.

¿Cómo vivió el proceso relacionado con la moción de censura: el antes (el acuerdo previo de los partidos que censuraron, nada menos que cuatro y de ideologías en dos casos muy diferentes); el durante, con el juego sucio que se activó, y el después, el momento de su proclamación como alcalde?

El antes fue largo porque desde hacía meses era inevitable confluir en la moción de censura debido a la forma de gobernar del anterior alcalde [de Icod de los Vinos, Francisco González, de CC]. Ha sido un proceso preparatorio concienzudo y con pocas discrepancias en lo importante y sin problemas en el reparto de competencias. Ha sido un proceso muy fluido y del que estoy contento.

¿No cree usted que hubo muy mal encaje de la moción de censura por parte de CC y de sus afines en el municipio? ¿Qué fue lo que jamás se pudo esperar de lo ocurrido tras presentar la censura firmada por Somos Icodenses-Nueva Canarias, el PP, Ciudadanos y parte del PSOE?

Totalmente de acuerdo. Estoy sorprendido por la reacción tan poco cortés en el proceso democrático [que representa una moción de censura].

En los días previos al pleno, hubo pancartas y pintadas en contra de la moción de censura. ¿Este hecho ayudó a incrementar la tensión en el pueblo? ¿Cuál fue su percepción de todas estas estrategias? ¿Recuerda algunas peores que quizá no se hayan conocido?

Hubo pintadas y virulencia en las redes sociales de muchos miembros y simpatizantes de CC. Estos estaban conducidos, entiendo, por parte del grupo de gobierno [el anterior, de CC] y por el alcalde [Francis González]. La tensión estaba en un grupo limitado de seguidores de CC. No existía esa tensión en la generalidad del municipio.

¿Por qué el ya exalcalde de CC Francisco González aún insiste en que la moción de censura fue una “venganza” y respondía a cuestiones personales, no de orden político?

La moción de censura responde a una mala política llevada a cabo por un mal gobernante.

¿Qué le pareció la actitud de CC a lo largo del proceso y qué lo de convertir la censura en Icod en un asunto de Estado: lo del auxilio pedido a la dirección nacional del PP para evitar el apoyo del grupo liderado por Isabel García, lo que hubiese dado al traste con el proceso?

La actitud de CC en todo el proceso fue rechazable. Desde luego, llevarlo a esos niveles fue ridículo: no procedía hacer un caso nacional de un asunto de un municipio de unos 20.000 habitantes.

¿El hecho de que políticos como Paulino Rivero, expresidente del Gobierno canario con CC, se pronunciará sobre este asunto incrementó las dudas?

Clarificó las dudas. No soy afín a Paulino Rivero, pero que hiciera ese comentario demuestra el error de los dirigentes de CC en Icod de los Vinos y de algunos a escala insular.

¿En qué situación se ha encontrado el Ayuntamiento y cómo fue el traspaso de poderes?

Hubo obstrucción total en el traspaso de poderes y la situación del Ayuntamiento es peor de la que considerábamos, tanto en los servicios del municipio como en las cuestiones presupuestarias.

¿Cómo ha quedado configurado por áreas y partidos el nuevo Gobierno local y cuál es el coste de este: más o menos que antes?

El coste presupuestario es similar al anterior, pero hay más gente dedicándose a las funciones de gobierno, aunque algunos lo hacemos a tiempo parcial. En la web municipal están las áreas de todos los concejales.

¿Cuál es la mayor necesidad que hoy tiene el municipio y qué solución proponen?

La necesidad es dar respuesta a los problemas de los ciudadanos y a los problemas de gestión en asuntos que llevan años sin resolverse. La estrategia de actuación debe ser abordar los problemas a corto plazo y, cuando salgamos en unos meses de esta difícil situación, abordar los demás problemas con las otras administraciones públicas.

El regidor del municipio de Icod de los Vinos, en una imagen de archivo

¿Y la situación económico-financiera en la que se encuentra el Consistorio? ¿Saben ya qué compromisos hay adquiridos por el anterior equipo de gobierno?

La situación económico-financiera, en lo que hemos podido analizar, es deplorable en relación con el presupuesto de 2017, con muchas partidas que son necesarias para seguir funcionando de aquí a final de año que no tienen nada; por ejemplo, en Deportes, 200 euros; en Cultura, 300; la de Fiestas, casi toda agotada. Nos vemos con dificultades para gestionar asuntos de necesidad inmediata. Los compromisos adquiridos por el anterior gobierno no sabemos cuáles son porque no nos dejaron ninguna información. Los averiguaremos a medida que vengan a hablar conmigo empresas e instituciones de asuntos de los que no tenemos información.

¿Contempla la posibilidad de realizar una auditoría para conocer el detalle sobre el estado real de la Corporación local?

Por el momento, no lo hemos contemplado porque nos estamos dedicando a resolver los problemas, pero sí es verdad que nos encontramos con cuestiones que, en cuanto pasen las fiestas mayores, nos tenemos que sentar a analizar para ver qué hacer con deudas y facturas sin previsión presupuestaria.

¿Se ha encontrado con alguna irregularidad del mandato anterior o ha habido algún desfase presupuestario notable?

Irregularidades, las relacionadas con los compromisos financieros que legalmente no se podían cerrar porque no había partidas presupuestarias para cubrirlos. Estamos en una situación difícil con proveedores que nos están pidiendo que abonemos las facturas pendientes y no podemos hacerlo.

¿En qué va a notar el vecino, para bien, que Francisco González ya no es el alcalde, sino José Ramón (Moncho) León?

No voy a juzgar la actitud de Francisco González, pero los que vienen a hablar con nosotros no hablan muy bien. Ayudaré a los vecinos que quieran hablar con el alcalde actual e intentaremos dar respuesta a sus problemas, cosa que nos consta que no ocurría en el pasado.

En dos años, ¿qué metas y proyectos, solo los que crea conseguibles, tiene para Icod de los Vinos?

Tenemos el proyecto de dar un repaso al municipio para atender las primeras necesidades y de encauzar otros problemas de Icod, como el mariposario, la playa de San Marcos, el asunto del agua y las viviendas de Moleiros.

¿Cómo espera reconsolidar a Icod como capital de comarca, una condición que parece que cada vez es más propia de Garachico, al menos por su actividad de ocio y cultura y por la masiva presencia de turismo en esa localidad?

Lo de capital de la comarca no le ha hecho bien a Icod en el pasado porque nos ha alejado de los municipios cercanos. Queremos tener una relación en términos de igualdad. A los municipios vecinos les solicitamos toda la cooperación que sean capaces de darnos.

En el municipio hay varias cuestiones relevantes aún pendientes. Explique sus aportaciones a la relación de asuntos que ahora se apuntan:

-Regeneración de la playa de San Marcos

Hay un proyecto que entendemos que será a largo plazo, pero necesitamos una actuación a corto plazo para dejar la playa operativa en cuanto se pueda.

-Abastecimiento de agua potable, sin cortes y con precios adecuados

Sin cortes ya se está consiguiendo, con grandes esfuerzos, y el próximo verano habrá un suministro normal. Los precios habrá que estudiarlos.

-El futuro de la joya de la corona: el parque del drago

El estado no es bueno y hay que actuar decididamente, con acciones que ya se están empezando a realizar, como la instalación de baños provisionales y la eliminación progresiva de las barreras arquitectónicas. El viernes pasado se presentaron las videoguías de ese parque.

-La mejora del casco antiguo y la conservación del patrimonio

Forma parte de un plan del casco histórico en el que vamos a volcarnos para intentar resolver problemas que han impedido el desarrollo de esta zona.

-El trabajo en los barrios: servicios sociales, deportes, cultura y comunicaciones

Tenemos en nuestro programa y en el compromiso de la moción de censura, que la oposición dice que no lo hacemos público, el propósito de establecer unas prioridades en función del tiempo que se necesite para que estas sean resueltas.

-La situación del llamado mariposario y vías de solución

Estamos indagando una nueva vía de solución, en colaboración con el dueño del mariposario y a través de un nuevo arquitecto, con un plan del que estamos muy esperanzados.

-Impulso a las tareas agrarias en medianías, desarrollo rural y naturaleza

Tenemos un concejal de Agricultura, José Domingo Alonso, muy interesado en este sector y está aportando iniciativas en relación con el sector agrario. Ayudaremos en las acciones de comercialización de los productos locales.

-La gestión futura de Cueva del Viento

Hay que establecer un acuerdo con el Cabildo de Tenerife para ver qué podemos hacer con esta cuestión porque existen determinados elementos en el municipio que necesitan la colaboración de la Corporación insular.

-El papel de Icod tras la consolidación del anillo insular

El municipio tiene que comunicarse fácilmente con las vías del anillo insular y no puede quedar al margen. Conseguir esos enlaces es una cuestión estratégica de primer orden. Entonces Icod será el municipio intermedio en la conexión norte-sur, algo fundamental.