El gobierno de PP y CC en Arona contrata a una empresa del expresidente local del PP para gestionar Servicios Sociales

La empresa de Servicios Sociales del municipio de Arona (ADESA) ha contratado a través de dos contratos menores los servicios de la empresa Nylten Servicios Contables y Financieros S.L, del expresidente del Partido Popular de Arona Juan Pablo Morales Rancel, para gestionar la contabilidad del ente público.

El Ayuntamiento de Arona, gobernado por el PP junto a CC y Más por Arona, formalizó un primer contrato menor por valor de 4.820 euros el 22 de agosto con una duración de cuatro meses (hasta diciembre 2023) bajo el concepto “Revisión de la contabilidad ejercicio 2022 y primer semestre 2023, elaboración presupuesto año 2023, asesoramiento, revisión contables y presentación de impuestos trimestrales”.

El segundo contrato menor de 2.439,60 euros también cuenta con una duración de 4 meses (hasta 31 de diciembre) y se da bajo el concepto de “emisión de informes de morosidad (mensuales y trimestrales) y apoyo de seguimiento a empresa auditora para informe del ejercicio 2022”. En ambos casos se específica la necesidad de la entidad de contar con una empresa que mantenga al día la contabilidad de 2022 y de los ejercicios de 2022 y primer semestre de 2023.

El expresidente del PP de Arona publicaba en su página de Facebook el 18 de septiembre un comunicado en el que explicaba que presentaba su dimisión como presidente del Comité Local del Partido Popular de Arona por “motivos profesionales” dado el “incremento de actividad” en su despacho.

Tras las últimas elecciones, Fátima Lemes (PP) se convertía en la primera alcaldesa del municipio de Arona formando gobierno con Coalición Canaria y Más Por Arona, desbancando a José Julián Mena (PSOE). La concejala delegada de Mayores, Salud Pública, ADESA e Igualdad es Pura Martín Pérez del grupo Más por Arona.

La consejera delegada de la empresa municipal de Servicios Sociales de Arona (ADESA), Pura Martín, ha explicado que “la gerente titular de esa sociedad pública causó baja por enfermedad en 2021 y que siguiendo el procedimiento, la Seguridad Social hizo una reserva del puesto durante dos años, hasta confirmarse si mejoraba, si se incorporaba, o si empeoraba y se confirmaba su incapacidad laboral. Durante ese periodo se cubrió el puesto con un contrato de sustitución gerencial.”

Desde el ayuntamiento explican que el contrato con el exgerente expiró el 4 de agosto de 2023 y que un mes antes se le comunicó la expiración del contrato vía Recursos Humanos. Además, señalan que la ejecución de la terminación del contrato de sustitución “generó un problema para ADESA al quedar descubierta temporalmente la prestación de los servicios contables y financieros que cubría la gerencia”. Sobre la plaza vacante señalan que ya ha salido a concurso público y que pronto se cubrirá la plaza.

En relación a los dos contratos formalizado con la empresa Nylten Servicios Contables y Financieros S.L. indican que al tratarse de contratos menores no están sujetas a licitaciones. La consejera delegada, Pura Martín, señala que: “No conocía a ninguna empresa que pudiera asumir las tareas que urgía llevar a cabo e hizo varias consultas para localizar opciones, incluyendo en las fuentes consultadas al anterior gerente sustituto” y añade: “Pedí varias opiniones sobre esa empresa y todas fueron favorables, por lo que, tras entrevistar a su responsable, me decanté por encomendar las tareas financieras que era necesario resolver con urgencia”. Desde el organismo aseguran que no han seguido un criterio político.

¿Qué es ADESA?

ADESA es una sociedad creada en febrero de 2003 para la prestación y promoción de servicios y actividades de tipo social. El Ayuntamiento de Arona define como principal función la asistencia de servicios para niños, jóvenes, personas con diversidad funcional y ancianos, así como de gestión de centros residenciales. Además, gestiona recursos alojativos para víctimas de violencia de género o recursos menores en situación de desamparo.

El presupuesto de la sociedad aprobado por la junta general para 2024 ha aumentado 103.643 euros respecto al presupuesto anual, que ha sido prorrogado desde 2020. ADESA, que es de titularidad pública, tiene un presupuesto total de 2.870.828 euros, de los cuales la sociedad de titularidad pública destina 2.172.000 euros a personal. Se trata de un presupuesto que ha salido adelante con los votos a favor de PP, CC y MxA (Más por Arona), con el voto en contra del PSOE y la abstención de Vox y Nueva Canarias.

Estatutos

En los Estatutos de la sociedad municipal se establece que la gestión económica recae sobre la sociedad: “La sociedad realizará la gestión económica y administración de su patrimonio y de su presupuesto de ingresos y gastos. Y es igualmente competente para la fijación de los importes de las cuotas o precios que se devenguen y su cobro efectivo, así como las subvenciones, premios o donativos, que se reciban, ya sean del Ayuntamiento o de otros Organismos, Entidades, empresas o particulares, españoles y extranjeros, ya sean de carácter público o privado”.