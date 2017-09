El PP y la Iglesia consiguen que una obra de teatro "irrespetuosa" se aleje del santuario del Cristo en La Laguna

El grupo teatral Abubukaka no actuará este lunes, 11 de septiembre, en la plaza del Cristo, dentro de las fiestas centrales de La Laguna (Tenerife), pero sí lo hará en el aparcamiento de Las Quinteras, muy cerca de la plaza del Adelantado, también en el centro de la misma ciudad.

Esta ha sido la solución salomónica que este martes ha anunciado Abubukaka a través de sus perfiles en redes sociales después de que destacados políticos del Partido Popular y de la Iglesia católica en la ciudad de La Laguna, entre otros, mostraran su total disconformidad con la actuación de esa compañía teatral tinerfeña a pocos metros del santuario del Cristo.

La razón de tal alboroto, según el argumento de los críticos, es que Abubukaka monta sketches satíricos que son "irrespetuosos" con aquellos que profesan la religión católica y en ellos además se utilizan réplicas de vírgenes y del mismo Jesucristo.

Tras la polémica que se ha montado en la ciudad de Aguere por esa actividad del programa de sus fiestas principales, Abubukaka confirmó este martes que "estará en las fiestas en honor al Santísimo Cristo de La Laguna de 2017, pero no en la plaza del Cristo (donde está el santuario), sino en el aparcamiento de Las Quinteras (detrás de la oficina de Correos en La Laguna)". El motivo es solo uno: "Abubukaka quiere que, a partir de las 21.00, el lunes 11 de septiembre sea una noche de humor, no una noche incómoda".

La compañía tinerfeña se explica: " ¿Por qué hacemos esto? Porque consideramos que es un gesto a favor del civismo y de la libertad, y decimos 'gesto a favor' porque no podemos hablar de 'acto de civismo y libertad'. Poder hacerlo significaría actuar en la plaza del Cristo. Son muchas las mentiras, los insultos, las amenazas y los llamamientos a boicotear el espectáculo como para no sentir preocupación y, al menos, intentar reconducir esta causa. Para ello, les vamos a confesar que los de Abubukaka somos de los que piensan que en un Estado aconfesional no se debería impartir religión en los colegios públicos, de esos de los que piensan que la Iglesia -igual que las comunidades hebreas o musulmanas- debería pagar el IBI, de esos de los que piensan que muchos actos o declaraciones que realizan representantes de la Iglesia son ofensivas..."

También este martes, el portavoz de Unidos Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio, consideró "lamentable" que el espectáculo del grupo teatral tinerfeño Abubukaka, que estaba previsto que se celebrara en la plaza del Cristo, al final se haya tenido que trasladar al aparcamiento de Las Quinteras por las presiones de "una minoría ultra que quiere imponer su moralidad al resto de la sociedad", en referencia a algunos políticos del PP, entre ellos el senador por Tenerife y portavoz local de los populares, Antonio Alarcó, y a representantes de organizaciones religiosas y eclesiásticas radicadas en La Laguna.

Todas esas personas han calificado de intolerable para los seguidores de la fe cristiana alguna de las sátiras que el grupo teatral ha puesto en escena de forma reciente con imágenes simuladas de culto cristiano (vírgenes y Cristo) que podían haber sido exhibidas en la plaza del Cristo este lunes, en el marco de las fiestas centrales del municipio de La Laguna, el segundo con más población de Tenerife.

Ascanio aseguró que "es incomprensible que en un municipio abierto y plural como es La Laguna", en el contexto de unas celebraciones populares del siglo XXI, "se haya querido expulsar de las fiestas a un grupo teatral por utilizar en uno de sus sketches a Jesucristo". "Ceder ante la intolerancia es permitir que las fiestas, que son pagadas con presupuestos públicos, sean tuteladas por la Iglesia católica y entidades afines, algo totalmente incompatible con un modelo aconfesional de Estado”, señala este partido en la oposición.

Unidos Se Puede sostiene " que, defendiendo la laicidad, se respeta totalmente el hecho religioso y su celebración, pero entendiendo que los actos populares los construyen la ciudadanía y el Consistorio local, y deben ser el reflejo de una sociedad plural”.

Este partido rechaza las amenazas y presiones organizadas contra esa actuación teatral, incluso con homilías en la Catedral lagunera en las que se pidió que se organizara una protesta el día de la actuación. “No podemos retroceder en el tiempo. Las fiestas son de todos los laguneros, con independencia de sus creencias, están pagadas con dinero público y deben ser un espacio en el que las celebraciones populares tengan su espacio, igual que las religiosas”, explica.

El portavoz lagunero mostró su respeto a la decisión de Abubukaka de cambiar de lugar de celebración de su espectáculo y lamentó que ciertas entidades religiosas quieran dictar qué actos se pueden hacer y cuáles no en el Cristo, aplicando sus criterios morales. “S i quieren eso, habrá que pedir que sean ellas las que financien la celebración”, subrayó el líder local de Unidos Se Puede.