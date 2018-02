La Asociación Nacional del Rifle ataca a los partidarios del control de armas: “Odian la libertad individual”

Wayne LaPierre, presidente de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), ha roto su silencio una semana después de la matanza en una escuela de Florida con una defensa sin matices del derecho a tener armas y con un ataque agresivo a las élites políticas que “odian la libertad individual”.

LaPierre ha utilizado su discurso en la conferencia conservadora CPAC para atacar a los activistas en contra del derecho a tener armas que, liderados por los jóvenes supervivientes del ataque, han intentado conseguir un gran impacto político en los últimos días.

“Fantasean con más leyes que detengan lo que otras leyes no han logrado detener. Se han ignorado muchas leyes vigentes”, ha señalado el vicepresidente ejecutivo de la NRA. “No les importa si sus leyes funcionan o no, simplemente quieren más leyes para tener más control sobre la gente. Pero a la NRA sí le importa”.

LaPierre también ha arremetido contra los “medios de comunicación asfixiantes” que, según él “tienen ganas de difamar a la NRA en medio del duelo”. Las élites quieren “eliminar nuestras libertad de tener armas y erradicar todas las libertades individuales”, ha señalado. “Odian a la NRA, odian la Segunda Enmienda (de la Constitución) y odian la libertad individual”.

No estaba claro si LaPierre aparecería en la conferencia conservadora cerca de Washington e inicialmente su nombre se mantuvo fuera del programa para protegerle de la presión de los medios. A menudo la NRA prefiere mantenerse alejada de la atención de los medios de comunicación tras tiroteos masivos.

El líder de la organización, en la misma línea que lo expresado por Donald Trump sobre la seguridad en las escuelas, ha afirmado que estas son “blancos fáciles”. “El mal está entre nosotros y que Dios nos proteja si no protegemos nuestras escuelas”, ha señalado. “Las escuelas deben ser los blancos más difíciles de este país y el mal debe confrontarse con toda la fuerza necesaria para proteger a nuestros hijos”, ha añadido.

El presidente Donald Trump ha mostrado su apoyo a la NRA a través de un tuit: “Lo que mucha gente no entiende, o no quiere entender, es que Wayne, Chris y los tipos que trabajan duro en la NRA son grandes personas y grandes patriotas. Aman nuestro país y harán lo correcto”.

