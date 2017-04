Una estudiante demostró que los musulmanes sí condenan el terrorismo

Fue en clase de historia. Heraa Hashmi, una estudiante estadounidense musulmana de 19 años en la Universidad de Colorado, tenía que discutir sobre las cruzadas con el compañero que se sentaba a su lado. En tan solo unos minutos, sin embargo, el chico estaba en una cruzada contra el islam.

“No todos los musulmanes son terroristas, pero todos los terroristas son musulmanes”, espetó el compañero a Hashmi. Lo que es peor, también se quejó de que no había suficientes musulmanes que plantaran cara al terrorismo.

Hashmi quedó perpleja ante este análisis. Los musulmanes denuncian constantemente las atrocidades que se han cometido en nombre del islam. Aun así, mucha gente parece pensar que los musulmanes no condenan el terrorismo lo suficiente. Así que Hashmi decidió poner a prueba esa idea.

Utilizando hojas de cálculo de Google, la estudiante ha elaborado “una lista de 712 páginas de musulmanes condenando hechos de violencia. Con fuentes incluidas”. Hashimi publicó en Twitter esta lista, que incluye desde actos de violencia machista al atentado del 11 de septiembre.

classmate: why dont muslims condemn things

me: *goes home makes 712 page long list of Muslims Condemning Things with sources*

me: fight me pic.twitter.com/sDhwUMIAK1