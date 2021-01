Gazir y Bnet no fallan en su lucha por el título de FMS

Madrid, 23 ene (EFE).- Gazir y Bnet se impusieron a Mr. Ego y Khan respectivamente y mantienen su pulso en la carrera por el primer puesto tras la séptima jornada de la Freestyle Máster Series (FMS) España, en la que Sara Socas también fue protagonista al convertirse en la primera mujer en participar en la competición como sustitutita de SweetPain.

El asturiano Gazir y el madrileño Bnet no fallaron en su lucha por el título de campeón de FMS España a solo dos jornadas de que concluya la temporada y comparten la primera posición con 17 puntos. No obstante, la diferencia de puntuación total favorable a Gazir le permite concluir la séptima jornada en la cabeza de la tabla, a la espera de que Bnet resuelva su batalla aplazada frente a SweetPain.

El joven talento asturiano volvió a exhibir el perfeccionamiento de todas sus habilidades y su inacabable potencial en el formato ante Mr. Ego, al que derrotó consiguiendo el quinto MVP que le acredita como mejor gallo de la jornada de la temporada, con 341 puntos.

Gazir relegó a Mr. Ego a la octava posición y le acercó a los puestos de descenso con su habitual despliegue de recursos para rapear, referenciar los estímulos de su alrededor para lanzar ingeniosos ataques y responder cada uno de los 'punchlines' de su rival, cuyo papel de némesis no tuvo efecto alguno sobre la narrativa de la batalla.

Bnet, por su parte, también acudió puntual a su cita con el rap y evidenció las causas que le han convertido por derecho propio en una de las figuras más importantes, reconocidas y trascendentes del movimiento.

Así, el madrileño hiló frases una tras otra con su innato estilo al compás de las instrumentales de DJ Verse hasta dejar sin opción alguna a Khan, que acusó sus problemas para competir en el formato que arrastra desde el inicio del curso.

La séptima derrota directa consecutiva del rapero de Badalona certificó su descenso de forma matemática y alargó una jornada más la mala racha por la que ha sido incapaz de estrenar su casillero de puntos. Un negativo récord sin precedente en ninguna edición anterior de las FMS de todo el mundo.

Por otro lado, Mnak ascendió a la tercera posición de la tabla con 13 puntos, tras imponerse por decisión directa a Blon en una igualada batalla en la que estilos y argumentos chocaron a partes iguales.

El barcelonés, reciente finalista de la Final Nacional de Red Bull, ocupa así la séptima plaza con 7 puntos y sigue cerca de los puestos de descenso a pesar de su buen desempeño en el global de la competición.

"Voy a tener muy difícil mantenerme en el que creo que es mi mejor año en FMS. Lo voy a intentar hasta el final, pero si me voy me iré contento por el nivelazo que muestran todos mis rivales cuando nos enfrentamos. La vida son momentos y ahora me toca vivir esto. Gracias", declaró Blon a través de su Twitter minutos después de la conclusión de su enfrentamiento.

Precisamente, Errecé puede ser uno de los implicados en el desenlace de la temporada para Blon, pues todavía cuenta con una batalla pendiente que, en caso de ganar, le serviría para abandonar la novena y penúltima posición que ocupa con 6 puntos, tras perder en una réplica contra Zasko Máster.

El alicantino alternó picos de nivel que hicieron las delicias de jueces, participantes y aficionados de todo el mundo al mezclar su estilo para dar forma a las ideas con agresividad y contundencia a desajustes técnicos que precipitaron el duelo a la réplica. Zasko desequilibró la narrativa de la batalla a su favor en el desempate y sumó dos puntos para asentarse en la cuarta posición.

Por último, Sara Socas se convirtió en la primera mujer en competir en la historia de la FMS al participar como sustituta de SweetPain, que ya acumula tres batallas pendientes, para enfrentarse contra Tirpa en una exhibición.

La canaria expuso todo su talento y musicalidad en un espléndido enfrentamiento repleto de detalles que se resolvió a favor del malagueño tras dos réplicas. David Timón y Pedro Martín