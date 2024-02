Andalucía ante el baño de realidad del 28F

Coincidirán conmigo en que últimamente es rara la tertulia política que no analiza la actualidad hablando de la capacidad de los partidos o los líderes de construir un relato que cale en la opinión pública y sea ventajoso para sus intereses electorales o para incrementar el respaldo a su gestión.

En nuestro país hay muchos ejemplos de relatos políticos o expresiones que han quedado en el imaginario colectivo: del “España va bien” a “los brotes verdes”, pasando en nuestra tierra por el “Andalucía imparable” o el supuesto, y más actual, “liderazgo andaluz” de Moreno Bonilla.

El 28 de febrero de cada año, Día de Andalucía, se debate siempre entre la celebración por los logros alcanzados y la reivindicación por los pendientes, entre la llamada al orgullo andaluz y la autoestima tras tantos años de abandono y menosprecio, o la evaluación rigurosa de si el ejercicio de nuestro autogobierno nos está permitiendo de verdad crecer más y mejor, distribuir la riqueza de forma más justa, reducir la brecha de desigualdad con otras regiones de España o agrandarla.

Es lógico que el que gobierna siempre quiera ver la botella medio llena y quiera convencer de ello a quienes no ven a su alrededor o en sus propias vidas esas magnificas razones para congratularse. Pero no es legítimo ni responsable que el relato sea sólo un cuento de hadas falso para ocultar los datos que muestran la cruda realidad y tu responsabilidad en ella.

Líderes en creación de empleo, la mayor apuesta por la sanidad pública de la historia, la legislatura del agua, la revolución verde, el milagro económico, acabar con la burocracia… Sobre pilares como estos se asienta la construcción del relato en Andalucía del gobierno de Moreno Bonilla.

La economía española crece a buen ritmo y es la mejor de la UE, pero la andaluza es la que menos crece comparativamente y, por tanto, se aleja desde 2018 de la convergencia con otras regiones españolas y europeas

La realidad es otra. Los cinco años del PP en el Gobierno andaluz coinciden con los de las mayores transferencias del Gobierno de España liderado por el PSOE a nuestra comunidad: más de 30.000 millones más que en la época de Rajoy y con el mismo modelo injusto de financiación autonómica, de los que el porcentaje de ejecución del Ejecutivo andaluz es muy bajo.

La economía española crece a buen ritmo y es la mejor de la UE, pero la andaluza es la que menos crece comparativamente y, por tanto, se aleja desde 2018 de la convergencia con otras regiones españolas y europeas (el PIB per cápita más alto es el de Madrid, con el que dice Moreno Bonilla que quiere competir de tú a tú, pero lo cierto es que el nuestro es el más bajo de todas las comunidades). Sólo el sector servicios crece de forma dinámica, pero el primario, el industrial y la construcción registran una profunda crisis; el aumento en los salarios es inferior a otros territorios y la inflación es superior; las políticas fiscales que benefician a las rentas más altas generan más desigualdad (11 puntos más respecto a la media nacional de índice de exclusión social) y menos presupuesto para los servicios públicos; y somos los últimos en gasto por habitante en sanidad y educación públicas, y los terceros por la cola en servicios sociales.

La sequía ha sacado a la luz el tiempo perdido la anterior legislatura en la planificación y gestión de las inversiones en infraestructuras hídricas claves en estos momentos. Es decir, que donde están en este momento los problemas más graves de suministro es en las cuencas competencia de la Junta de Andalucía, a pesar del mantra falso de Moreno Bonilla de que ha gastado en estos cinco años 1.500 millones en agua, cuando en realidad no llega en su ejecución al 50%.

La historia pondrá a cada uno en su sitio con la verdad de lo hecho y no con los falsos relatos construidos

¿Y la revolución verde? Lo que refleja el espejo en el que el presidente quiere brillar es que el despliegue de renovables en Andalucía o la apuesta por el hidrógeno verde en los puertos de Huelva y Algeciras son decisiones empresariales en las que él no ha tenido nada que ver. En cambio, donde sí le correspondía actuar, como las ayudas a particulares para la impulsar la fotovoltaica o las inversiones bioclimáticas en los centros educativos para cumplir la ley andaluza, la gestión brilla por su ausencia. Eso sí, del Pacto verde europeo del que presumía en Bruselas, ahora reniega cuando habla con agricultores y ganaderos.

No se puede increpar al Gobierno de España diciendo que pone en riesgo la igualdad entre españoles y ejercer nuestro autogobierno incrementando la desigualdad entre andaluces y las diferencias con otros territorios del país. No se puede presumir de diálogo y acuerdo al mismo tiempo que ejercer activamente la confrontación y la crispación.

La historia pondrá a cada uno en su sitio con la verdad de lo hecho y no con los falsos relatos construidos. La calidad del autogobierno no se mide por lo bonito de un eslogan o una campaña publicitaria, sino por cómo le cambiamos a mejor la vida a la gente. Y, para eso, una sonrisa no es suficiente.