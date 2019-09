El pueblo de Sevilla que organiza una exposición con fotos de un nazi también editará un libro

El Ayuntamiento de Paradas (Sevilla) no sólo está organizando una exposición con fotografías Eugen Gottmann: también va a editar un libro sobre el nazi que buscó cobijo en este pueblo al final de la II Guerra Mundial. Vecinos de la localidad y víctimas del franquismo han solicitado al Gobierno local que reconsidere este homenaje.

El Consistorio paraeño, con mayoría absoluta de Adelante Andalucía (Unidas Podemos), ha pedido colaboración ciudadana para recopilar fotos y "realizar una exposición", según anunciaba en redes sociales. La idea se extiende a una publicación que rescata la historia de Gottmann.

Tanto la muestra fotográfica como el libro serán presentados "entre octubre o noviembre, como muy tarde", apuntan las fuentes consultadas por eldiario.es Andalucía. Este medio ha intentado en reiteradas ocasiones, sin éxito, conocer el alcance de la iniciativa y si en estos trabajos queda especificado que Eugen Gottmann era miembro del nazismo y colaborador de Adolf Hitler.

Las imágenes que busca Paradas son "retratos individuales y familiares", que eran los trabajos que Gottmann realizaba "normalmente", señala la institución en su propio anuncio. No son obras de arte, sino meras fotografías. "Es decir, que el nazi más o menos se dedicaba a lo que hoy sería la BBC: bodas, bautizos y comuniones", apuntan a este periódico una fuente que prefiere permanecer en el anonimato.

Más fotos con el objetivo del nazi

El Ayuntamiento de Paradas financia la exposición y edición del libro. La muestra incluirá algunos objetos personales de Eugen Gottmann. Además, el Consistorio "está usando el objetivo original que usaba el nazi con un cuerpo de cámara actual para realizar fotografías a vecinos del pueblo", según las fuentes consultadas por este medio.

Las quejas por el proyecto en torno a la figura de un nazi alcanzan a cargos de Podemos en Andalucía, como el secretario de Organización, Nacho Molina. "No tiene sentido que se enaltezca la figura de un nazi, escondido en #Paradas y que pudiera tener conexión con el asesinato de Otto Hengelhardt, Consul de #Alemania en #Sevilla y antinazi, y figura reconocida en Parlamento de Andalucía", escribía en Twitter. "Seguro que el Ayuntamiento de Paradas se lo va a replantear", confía.

Seguro que el @Aytoparadas se lo va a replantear.

No tiene sentido que se enaltezca la figura de un nazi, escondido en #Paradas y que pudiera tener conexión con el asesinato de Otto Hengelhardt, Consul de #Alemania en #Sevilla y antinazi, y figura reconocida en @ParlamentoAndhttps://t.co/lMIDw91fI2 — Nacho Molina (@jimolinaarroyo) September 6, 2019

La propia familia del diplomático que condenó el nazismo, y acabó ejecutado el 14 de septiembre de 1936 por los fascistas españoles, ha elevado una queja al Ayuntamiento de Paradas. “Ante tal despropósito me he puesto en contacto con la concejal de Cultura de Paradas para que me explicara cuál era el fin, el propósito, de hacer una exposición sobre un nazi", explica Ruth Engelhardt a eldiario.es Andalucía.

Otto Engelhardt (derecha), en Villa Chaboya. | FAMILIA ENGELHARDT

"Me ha dicho que es un tema cultural. ¿Cultural de qué? ¿Qué vamos a hacer, una exposición sobre las acuarelas de Hitler?", afea. Organizar esta exposición es "una cosa bastante surrealista", define.

Otto Hengelhardt fue ejecutado por los franquistas, con petición expresa de los nazis, según los datos que maneja la familia del cónsul alemán. Los golpistas de Francisco Franco ejecutaron a 250 personas en el propio pueblo de Paradas, especifica el libro 'Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963)' de José María García Márquez.

"Como familiar de víctima del nazismo, porque a mi bisabuelo lo mató Queipo de Llano pero también por orden de Hitler, a mí no me hace ninguna gracia que se haga una exposición por parte de un Ayuntamiento de un personaje como este", continúa. "Estamos sin palabras, no encontramos en sentido. Esto en Alemania sería apología del nazismo, pero como estamos en España pues… ancha es Castilla", incide Ruth Engelhardt.

Anuncio del Ayuntamiento de Paradas para organizar la exposición del nazi Eugen Gottmann.

"¿Una exposición de un nazi?”

Eugen Gottmann (Diedesheim, Alemania, 1885-Paradas, Sevilla, 1960), seguidor del nazismo, huyó a España al final de la II Guerra Mundial y buscó cobijo en Paradas, donde está enterrado tras su muerte. Fue un "fotógrafo alemán que vivió en Paradas entre los años 1945 y 1960", según explica el propio Ayuntamiento en el anuncio que busca colaboración ciudadana para completar la "recopilación" de imágenes.

La alerta difundida por redes sociales no explica que "el militar nazi" huyó de su país para evitar juicios por violaciones de los Derechos Humanos y crímenes contra la Humanidad. Gottmann había elegido el pueblo "para esconderse", como adelantaba la revista digital Saber Más.

Quejas de usuarios en redes sociales por la exposición del nazi Gottmann.

En el pueblo, la exposición también causa polémica. Como puede leerse en redes sociales, donde el Ayuntamiento pide la "gran ayuda" de "cualquier vecino o vecina que pueda aportar fotografías sobre el fotógrafo Gottmann".

“Que se cuente su historia vale, pero que se haga una exposición... Ver para creer!! Espero que tenga las visitas que merece", escribe una usuaria. "Estoy sorprendido por la noticia, y no doy crédito, siento vergüenza, estupor y sobre todo asco”, reitera otra persona. "Puedo entender que el ayuntamiento recoja material histórico del pueblo", prosigue, pero hacer una muestra “sobre una persona que contribuyó con el nazismo, no doy crédito”.