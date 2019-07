Obras en las calles del Casco Antiguo de Sevilla al menos hasta diciembre

El 25 de junio se ha iniciado la segunda fase en la calle San Vicente Los trabajos tendrán un lapso de cinco meses y comprenden la sustitución de 220 metros de tubería de abastecimiento y 190 de tubería de saneamiento, además de una nueva red de riego Para las obras de Mateos Gago el Ayuntamiento de Sevilla no ha dado plazo concreto si no que ha hablado de no interrumpir la Semana Santa