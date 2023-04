Incendio en Almadén de la Plata: daños en el retablo y la imagen de la Virgen de Gracia

El fuego se ha cebado con el patrimonio histórico de la Iglesia de Almadén de la Plata. El retablo y la imagen de la Virgen de Gracia, titular de la parroquia y patrona de la localidad sevillana, se han visto afectados en la madrugada del Domingo de Ramos al Lunes por un incendio que ha provocado graves daños.

Los vecinos acudieron al percatarse del fuego y sacaron la talla de la Virgen de Gracia hasta el pilar abrevadero que se encuentra a escasos metros del edificio. No obstante, la imagen ha quedado gravemente afectada por el suceso, aunque aún se desconocen al detalle los daños.

Al templo de este municipio de la Sierra Morena de Sevilla acudieron los bomberos y agentes de la Guardia Civil, y las primeras hipótesis apuntan a un cortocircuito en la parte de trasera del retablo que alberga a la Virgen de Gracia, que habría provocado las llamas. Las cámaras de seguridad instaladas hace unos meses en el edificio serán de ayuda para conocer las causas del siniestro.

El recuerdo de 1953

El suceso ha conmocionado a los vecinos de Almadén de la Plata, que este 2023 vivían el 70 aniversario de un incendio que afectó a la Iglesia de Santa María de Gracia y acabó con buena parte de los tesoros patrimoniales y devocionales del templo calcinados.

Precisamente el 4 de enero de 1953 la imagen titular, la Virgen de Gracia, presidía el retablo mayor, que se prendió por un problema en la iluminación del Portal de Belén instalado sobre la mesa de altar del retablo. El fuego no tardó en reducir a cenizas el retablo con todas las imágenes que albergaba, provocando la desaparición no solo de la primitiva Virgen de Gracia, si no también de las imágenes de San Sebastián, San Roque, y un crucificado de gran valor que ocupaba el ático del antiguo retablo.

La actual Virgen de Gracia vino a sustituir a la afectada hace siete décadas por el fuego. Data de 1953 y es una imagen de gloria del escultor local Jaime Mate. A los 17 años, Mate modeló, talló y policromó esta imagen de candelero en la Escuela de Escultura del Colegio de los Salesianos de la Trinidad, bajo la dirección del imaginero Antonio Bidón.