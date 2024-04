Comienzo este artículo con una advertencia previa. Aunque no se habla de otra cosa en la ciudad, e incluso yo voy a dedicarle al asunto estas líneas, lo del cambio de modelo de la Feria de Abril es, como dijo del fútbol el mítico entrenador italiano Arrigo Sacchi, lo más importante de las cosas menos importantes. Esta ciudad, su Ayuntamiento, tiene otros problemas, otras cuestiones, mucho más determinantes que la de la duración del ciclo ferial: gestión de infraestructuras y patrimonio, política de empleo, programación cultural, ordenación del tráfico, calendario festivo, etc… Pero no se nos ha consultado a la ciudadanía por ninguna de ellas en la última década, no sé si se hará en el futuro. Sólo se nos ha consultado por la Feria, el asunto más importante de los menos importantes.

Sea como fuere, este tema, sobre el que hemos votado por segunda vez en ocho años hace apenas unos días, ha generado una gran movilización (más de 100.000 votos, casi el triple que en la consulta anterior) y, especialmente, un gran debate popular. En las casetas antes, y en bares, tiendas y hogares después, ha sido principal tema de conversación para los sevillanos que, con su voto, han decidido por un ajustado margen volver al modelo tradicional de lunes del pescaíto y Feria de martes a domingo.

Resuelto el debate y tomada una decisión, tengo que confesar que no lo entiendo. No logro comprender que una mayoría de votantes prefiera regresar al formato antiguo, y no consigo empatizar con los principales argumentos que se esgrimen a favor de esa opción.

¿Por tradición? Ningún colectivo humano avanza si no logra hacer evolucionar sus tradiciones. Además, si por eso fuera, tendríamos que seguir comprando y vendiendo potros y terneros en corrales anejos a las casetas.

¿Por evitar el efecto llamada para visitantes de fuera de la ciudad que supone que la fiesta incluya dos fines de semana? Es un argumento absurdo (los madrileños y otros turistas van a seguir viniendo, como ya hacían antes, especialmente en una fiesta que se ha hecho universal y en un contexto de turismo masificado) y excluyente, casi xenófobo. Los instagramers y tik tokers, los maleducados, nos dan coraje a todos. Pero hay muchos amigos y familiares de fuera que nos visitan en nuestra semana grande con cariño, respeto, interés y verdadera afición por nuestros ritos y costumbres. No veo el perjuicio de que sigan haciéndolo.

¿Por aliviar la carga de una Feria más larga para cuerpos y bolsillos? Basta con no ir, con descansar algún día en mitad de la semana o abandonar el ferial a tiempo, aunque aquí sí entiendo a quién te pregunta, retóricamente, ¿pero cómo voy a saber que está ahí la Feria, las casetas llenas de gente, y yo me voy a quedar en mi casa? Por otra parte, recordemos que, hasta hace ocho años, el Real ya se llenaba de gente el sábado y el domingo de preferia, y sin plan especial ni de transportes, ni de seguridad, ni de limpieza. Y a partir del viernes, las visitas al Real siempre se han resentido.

Con el cambio de modelo tiramos por la borda varias cosas que la Feria había ganado en estos años y que, para mí, son perdidas bastante sensibles. Con el pescaíto en sábado, siendo domingo y no laborable el día siguiente, mucha más gente, y hasta más tarde, puede disfrutar del alumbrado y la primera noche en el Real. Es cierto que se dice que se trasladará el festivo de miércoles a martes, pero eso es potestad del Ayuntamiento y no se incluía en la consulta.

Con los fuegos artificiales el segundo sábado, mucha más gente puede disfrutar del último día de farolillos y de los fuegos artificiales, siendo domingo y no laborable el día siguiente, habida cuenta de que hace bastante más de ocho años que dejó de existir el lunes de resaca como festivo. Y, lo que más me duele tras mis 26 años viviendo en Madrid, el modelo tradicional, al que la mayoría ha votado por regresar, dificulta que los muchos sevillanos que viven fuera puedan organizarse mejor y disfrutar de más opciones para venir a su fiesta. Y ahí me acuerdo de Luis, Reyes, Dani, Víctor, José, etc…

Además, hay un argumento económico evidente. Hemos cerrado este año la Feria de los récords en todos los ámbitos: residuos, transporte, visitantes… Pero también consumo, gasto e impacto económico. Y es un ingreso que se queda mayoritariamente en la ciudad y su provincia, y que alimenta el motor de muchos negocios familiares como principal actividad en todo el año.

Otra cuestión que me llama la atención es el sospechoso desarrollo de la campaña electoral, con un Ayuntamiento que ejercía más de contendiente que de árbitro, apoyado en el esfuerzo de varios medios de comunicación que defendían intereses concretos y hacían campaña a favor del modelo antiguo en lugar de informar y exponer pros y contras

Adoptada ya una decisión, independientemente de los argumentos a favor o en contra, otra cuestión que me llama la atención es el sospechoso desarrollo de la campaña electoral, con un Ayuntamiento que ejercía más de contendiente que de árbitro, apoyado en el esfuerzo de varios medios de comunicación que defendían intereses concretos y hacían campaña a favor del modelo antiguo en lugar de informar y exponer pros y contras.

En cualquier caso, y como si de una novela de intriga se tratara, esta historia aún puede tener un giro de guion inesperado a última hora. El equipo de Gobierno municipal debe ahora llevar el resultado de la consulta a un pleno para que la decisión, el cambio de formato, sea validado por una mayoría de los concejales. De nada servirá lo votado si no hay un respaldo mayoritario del cabildo. A priori, el PP defenderá el resultado del referéndum convocado por el alcalde y el PSOE se posicionará en contra. Los populares, que no disponen de mayoría absoluta, necesitarán el apoyo de alguno de los dos grupos minoritarios: Con Andalucía y Vox. Parece poco probable que la formación de izquierdas apoye al ejecutivo local en este asunto. Así que a José Luis Sanz sólo le quedaría buscar el apoyo de los ultraderechistas que, desde que comenzó el mandato, están intentando convencer al PP para firmar un pacto que les permita entrar en el Ejecutivo, algo que los populares han venido regateando durante el último año.

¿Lograrán los de Abascal algún rédito político a cambio de su apoyo al cambio de modelo? Aunque a priori se han mostrado a favor del calendario tradicional para la Feria, su portavoz municipal, Cristina Peláez, ya ha comentado tras la consulta que aún deben aclarar algunas cuestiones antes de decidir cuál será su posición en el pleno. ¿Cederá el alcalde? Sería gracioso que Vox consiguiera doblegar al PP a cambio de lo más importante de las cosas menos importantes. Veremos.