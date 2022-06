María del Monte, pregonera del Orgullo LGTBI+ Sevilla: “Soy una persona más de todos los que estamos aquí”

Montada en un llamativo coche, llegó María del Monte al pregón con una bandera del orgullo “folclórica”, un mantón arcoiris, que no dudó en agitar nada más salir del automóvil. Ha comenzado su discurso con bailes, risas y con un recordatorio de la muerte de Judy Garland, “un icono gay por excelencia” y que a partir de su muerte “decidieron rebelarse (las personas del colectivo LGTBI+) y defender sus derechos para no volver a ser tratados como delincuentes”.

La bandera del orgullo, ha afirmado la cantante, “viene del funeral” de Judy por la canción “Over The Rainbow” y “es un emblema de todas las personas que única y exclusivamente quieren ser iguales, nada más y nada menos”. Su discurso ha continuado con el amor; un alegato lleno de folclore y aplausos hacia la auténtica 'Reina de las Sevillanas'.

Sevilla, “ciudad del beso”

Se ha referido al amor como “lo único que nos hace ser mejores; es lo único que debería mover el mundo” y “es lo más maravilloso que tenemos”. La artista ha propuesto que Sevilla fuera la “ciudad del beso”. Ha querido recordar que en este día “tan importante”, “no sé está pidiendo nada del otro mundo, se está pidiendo simplemente igualdad”. “Igualdad para que nos dejen amar, para que nos dejen ser libres; lo que tiene cualquier ser humano, nada más y nada menos”, ha añadido Del Monte.

La artista sevillana siempre ha protegido su vida personal de los focos mediáticos, pero durante el pregón ha recordado una sevillana titulada “Mi amor no tiene nombre” para manifestar que “yo he formado mi familia” y que “he tenido la suerte” de encontrar al “amor de mi vida”. Ha explicado que, desde hace 23 años, tiene pareja y que estaba presente en el pregón; “si quiere subir que suba” ha añadido Del Monte y con un público expectante por si esa propuesta se hacía realidad.

“No me voy a esconder”

Su pareja no subió, pero quién si lo hizo fue el alcalde, Antonio Muñoz, que fue la persona encargada de presentar a la artista y que aprovechó para agradecer a María Del Monte que cuando le propuso ser pregonera “no dudo ni un minuto”. Además, ha aprovechado, momentos antes del pregón de la cantante, para confirmar que se sentía “tremendamente orgulloso de Sevilla” porque “el orgullo es una fecha señalada y fundamental en la agenda de Sevilla”.

Entender la alegría

María del Monte se ha referido a la ciudad de Sevilla en numerosas ocasiones. Ha querido manifestar que la ciudad debe “tender puentes” y no “levantar muros” y que “todas las puertas deben estar abiertas”. Se siente “orgullosa de mi tierra”. “Sevilla me hace mejor persona cada día” y los únicos que no tienen sitio “en esta ciudad” son aquellos que “odian, desprecian, humillan y persiguen”. “Al odio hay que ponerle cadenas y grilletes”.

Ha asegurado que Sevilla es una ciudad “que tiene todos los colores” porque “es una ciudad de libertad”. Y ha reclamado que la ciudad hispalense sea una “ciudad generosa, abierta y respetuosa” y además, que “entienda la alegría”. Y ha citado a Mario Benedetti y su poema “defender la alegría como una trinchera”. Más amor en su pregón: la frase de San Juan de la Cruz “el alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa”. Ha finalizado su discurso recordando la figura de Gracia Montes, que falleció a principios del mes de junio del 2022, y ha terminado su intervención como la empezó, bailando el mítico Himno de Gloria Gaynor “I will survive”... por sevillanas.