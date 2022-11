La muestra 'Cuatro Miradas' reivindica una nueva representación de los cuerpos y las identidades en el mundo de la moda

Sevilla Fashion Outlet reúne este noviembre la obra más reciente y personal de los cuatro principales exponentes de la nueva ola de la fotografía de moda española. La muestra colectiva 'Cuatro Miradas' recoge la visión de los artistas gráficos Pepe Lóbez, Alba Duque, Anne Bannan y Alba Fredenand. A través de más de una veintena de piezas, la exposición reivindica una nueva representación de los cuerpos, las identidades y las formas de habitar el mundo en los exclusivos -e hipernormativos- formatos de la comunicación de moda.

“Hablamos de cuatro autores que son parte de la sangre digital actual, crecidos en el underground, con una visión altamente crítica con la norma y los viejos códigos estéticos”, explica Sergio de Lázaro, fundador de la casa de moda contemporánea OTRURA y comisario de la exposición. “Los cuatro son ya habituales del circuito artístico nacional y de las páginas de las principales cabeceras de moda -Vogue, El País, Purple, Metal Magazine. Primeras enseñas del diseño actual, como Inditex, Kooples o Le Fleurs Studio también cuentan con ellos en la dirección artística de sus campañas más recientes”, apunta.

'Cuatro Miradas' se presenta este miércoles durante un acto y coloquio con los autores, y permanecerá expuesta en abierto y de forma completamente gratuita para toda la ciudadanía en la galería comercial de Sevilla Fashion Outlet, en las inmediaciones del Aeropuerto de Sevilla.

La muestra forma parte del ciclo The White Room X OTRURA un contenedor cultural sobre moda y sostenibilidad puesto en marcha por este destino de compras en colaboración con OTRURA, y que nace con la vocación de divulgar los aspectos sociales que operan en la industria del estilo y la indumentaria. Durante todo el curso, el ciclo reunirá a las voces más relevantes de la escena creativa y decisora del sector de la moda en Sevilla. The White Room también cuenta con un espacio sonoro en las principales plataformas de podcasting, en las que periódicamente se podrá disfrutar de conversaciones sobre moda y sostenibilidad.

'Cuatro Miradas': los autores

Pepe Lóbez. Nacido en Chiclana (Cádiz) 1988, se inició en la fotografía con una antigua Point and Shoot heredada de su madre, retratando a sus amigos patinando en su barrio, Panzacola. Se muda a Madrid donde trabaja durante varios años asistiendo a diferentes fotógrafos de moda; entonces comienza hacer sus primeros retratos, living y editoriales para S moda, Vogue, Glamour y tantas otras cabeceras de interés nacional. Actualmente reside entre Paris y Madrid, desarrollando su trabajo personal y colaborando con clientes como: Zara, Massimo Dutti, YSL.

Alba Fredenand. Directora y fotógrafa nacida en Barcelona con sede en París. Tras graduarse en dirección cinematográfica y guión en la Escuela de cine Bande à Part, se hace fuerte en la escena underground madrileña, donde encuentra el tema de su obra: el retrato de momentos diarios de su vida y su entorno desde una visión espontánea y personal. En 2018 se establece en París, donde desarrolla su trabajo como realizadora en la moda para marcas y revistas como L'Officiel Paris, Purple Fashion Magazine y Novembre Magazine, entre otras. Actualmente se encuentra en proceso de rodaje de su proyecto documental con el performer neoyorquino Jack Powers, que empezó a filmar en 2019 en el Manko cabaret de Paris. En paralelo, continúa con su proyecto de diario fotográfico bajo el título “You can’t put your arms around a memory”.

Anne Bannan. Artista española con base en Madrid, busca inspiración en su entorno cercano, creando escenas, imaginando situaciones, soñando despierta, buscando soluciones, planteando conceptos, creando fotolitos, coleccionando atardeceres y cielo. Lo cotidiano es su fuente de inspiración, el entorno urbano y los sentimientos comunes. Huye de lo normativo. Sus imágenes cuestionan el entorno que la rodea.

Alba Duque. Fotógrafa de retrato y publicidad con una mirada de género. En su trabajo, busca conectar con las personas para realzar su belleza natural y visibilizar la diversidad. Pone el foco en las mujeres no canónicas, las que no encuentran representación en los medios. Dentro de esta temática tiene varias líneas de trabajo, que versan entre a mostrar la intimidad de las personas retratadas a fotografías de grupos, en las que diferentes mujeres, que no se conocían antes, se juntan para realzar sus diferencias y poner en foco aquello que las une: son todas bellas, válidas, y buscan mostrarse con naturalidad.

Dibujar con luz: talleres infantiles gratuitos de fotografía y revelado

Como actividad paralela, los sábados hasta el 3 de diciembre, Sevilla Fashion Outlet anima a las familias a introducir a los pequeños de la casa en el arte de la fotografía a través del taller infantil ‘Dibujar con luz. Fotografía y revelado con cianotipia’. Se trata de unos talleres experienciales dirigidos a niños y niñas de entre 6 y 12 años donde los participantes descubrirán la ciencia -y la magia- de la fotografía y el revelado. A través del juego y la experimentación, los pequeños “aprendices de fotografía” podrán realizar su primer revelado mediante la técnica original de cianotipia, inventada en 1842, que consigue una copia del original en color azul gracias a la acción de la luz solar o ultravioleta.

The White Room x OTRURA forma parte de la iniciativa Special Colors by Sevilla Fashion Outlet, una colección de experiencias con la que este espacio de moda quiere proporcionar a los visitantes una verdadera inmersión en el universo de sus marcas favoritas: Encuentros exclusivos con las firmas del momento a través de los Black Events; una colección de momentos 100% instagrammeables en el Pink Tok, la galería de arte inmersivo pop up que hará las delicias de content creators, y el citado contenedor cultural que durante todo el curso ofrecerá una nueva mirada a la moda española de la mano de primeros espadas.