El PSOE de Sevilla busca contra reloj esquivar las primarias fijadas para el día 21 de noviembre

Las aguas en el PSOE sevillano bajan mucho más tranquilas que en otras provincias andaluzas, lo que no ha evitado que al final se presenten dos aspirantes a liderar la federación socialista más poderosa de España y aboca, en principio, a que se celebren primarias el próximo 21 de noviembre. La idea sobre el papel es evitar este choque en las urnas, aunque los primeros contactos entre los equipos de Javier Fernández, alcalde de La Rinconada, y Carmen Tovar, exalcaldesa de Castilleja de la Cuesta, no llegaron a buen puerto, lo que al final cristalizó en estas dos precandidaturas.

Verónica Pérez no optará a la reelección a la secretaría general del PSOE de Sevilla, último bastión del susanismo

Saber más

La hora límite para registrar las candidaturas era las 12 del mediodía de este lunes, y hasta minutos antes estuvieron hablando las dos partes en un intento de alcanzar un acuerdo de integración que evitase tener que ir a primarias. No hubo acuerdo, pero eso no significa que el choque en las urnas sea inevitable ya que hasta el mismo día 20, en vísperas de abrir las urnas, hay margen para seguir negociando.

No parece en principio que los contactos vayan a ser especialmente intensos hasta la semana que viene, ya que este sábado, 13 de noviembre, los precandidatos tienen que cruzar su primer Rubicón con la presentación cada uno de 271 avales, el 3% de los 9.050 militantes con derecho a voto. Fernández, que parte como gran favorito en esta pugna al haber recibido el respaldo de hasta el 80% de los secretarios generales y alcaldes socialistas de la provincia, esperará a ver si su rival consigue recolectar estos apoyos, algo que en el equipo de Tovar dan por hecho.

Dos candidatos 'espadistas'

Fernández redondea su vitola de principal aspirante con la consideración teórica de ser el ungido por el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, que no obstante se cuida muy mucho de hacer ningún pronunciamiento al respecto en una carrera en la que, además, ambos candidatos se declaran espadistas. Fernández fue una figura relevante en la candidatura de Espadas en las primarias en las que derrotó a Susana Díaz, y Tovar (que ha fusionado su candidatura con la del primer aspirante que saltó a la palestra, Carlos Joaquín Ávalos Cordero, de la Agrupación Centro de Sevilla capital), es la voz de la corriente Hacer Más PSOE, que fue de las primeras en elevarse contra la anterior secretaria general.

Al margen, lo que el cierre del plazo para presentar candidaturas sirvió fue para confirmar que no se presentaba el alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, al que se apuntaba como al gran aspirante junto a Javier Fernández. Su paso al lado no sólo le allana el camino al regidor de La Rinconada sino que también evita una colisión más dura en el seno del partido, aunque ahora está por ver si el gesto se le reconoce dándole un sitio preeminente en el proyecto de Fernández.

Todo ello, claro, dando por hecho que será el vencedor, algo que para Carmen Tovar está por ver porque de partida no se siente como David frente a Goliat. "Somos dos gemelos en esta carrera, tenemos perfiles muy parecidos y ahora son los militantes los que van a hablar, que son los dueños del partido".

Las bases de los dos proyectos

Fernández acudió a la sede provincial socialista para formalizar su precandidatura arropado por los alcaldes de tres de los principales municipios de Sevilla, Alcalá de Guadaíra (Ana Isabel Jiménez), Utrera (José María Villalobos) y Camas (Rafael Recio). Su proyecto, bautizado como La fuerza de Sevilla, aspira "desde la más absoluta lealtad" a que el PSOE sevillano tenga "voz propia" en el partido en el ámbito regional y federal. Eso sí, "en perfecta sintonía" con Pedro Sánchez y Juan Espadas, "el PSOE de Sevilla tiene que ser parte de la columna vertebral de Sánchez y el corazón de Espadas".

Tovar, a la que acompañó la alcaldesa de Aguadulce, Estrella Montaño, subrayó que cuenta con "experiencia institucional y orgánica para afrontar este reto", no en vano, además de alcaldesa de Castilleja de la Cuesta, fue vicepresidenta de la Diputación y delegada del Gobierno de la Junta. A ello une algo que a día de hoy no puede ofrecer Fernández: consagrarle el cien por cien de sus días al partido, un "compromiso férreo de dedicación exclusiva" para que "el proyecto de Juan Espadas llegue a todos los rincones".

"No voy a comprar apoyos prestados"

Ambos aspirantes se dedicaron flores mutuamente y presentaron su candidatura como la de "la ilusión" de la militancia. ¿Es posible la confluencia? Tovar se muestra más proclive, mientras que Fernández no cierra puertas pero apunta que lo primero es definir el proyecto porque no quiere un partido que sea "la suma de cachos". Horas después, en la presentación de su proyecto en Camas, repitió el mensaje: "Abogamos por la unidad, todo el mundo tiene cabida, pero no voy a comprar apoyos prestados".

Ahora está por ver que finalmente el liderazgo tenga que dirimirse en las urnas, aunque en el PSOE andaluz hay un cierto alivio al considerar que, al no presentarse Antonio Conde, el hipotético choque en las primarias será de menor intensidad. El próximo secretario general tomará el mando de la última gran plaza del susanismo y relevará a Verónica Pérez tras ocho años en el cargo, tras los que ha dejado una imponente hoja de servicios: diez victorias en diez citas electorales en la provincia de Sevilla, lo que permitió al partido pasar de 666 concejales y 61 alcaldías en 2013 a 719 ediles y 72 gobiernos municipales en la actualidad.