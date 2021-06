Irene Martínez, directora del primer máster dual de Transformación Digital: “Nadie pensó en la transformación digital hace dos años, pero está aquí para quedarse”

Hace dos años, nadie parecía pensar en que los profesores universitarios iban a dar clase a 20 caras en una pantalla, o que un agente de seguros nunca pisaría la central de la empresa, pero “es una realidad que está aquí para quedarse”.

Quien lo afirma es Irene Martínez Masegosa, profesora de la Universidad de Almería y directora del primer máster dual sobre Transformación Digital que lanza la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), con apoyo de empresas como Endesa, Iberdrola, Everis, Lactalis Puleva o AERTEC.

Con su puesta en marcha, la UNIA oferta el primer posgrado oficial español en digitalización empresarial, que combina el aula con una fase de formación práctica en entidades reales, con la premisa de que las industrias energética, agroalimentaria, turística y sanitaria son las cuatro ramas de especialización de este programa, coordinado por la Universidad Internacional de Andalucía.

Se trata de un posgrado único en el panorama nacional, que utiliza el modelo de formación en alternancia para combinar el aula y el trabajo práctico en el sector privado. Con un año de duración, este máster busca formar a profesionales capaces de diseñar y liderar estrategias de digitalización, así como para la incorporación de avances tecnológicos e innovaciones. Una tarea pendiente en buena parte de las empresas españolas, como advierte el Banco Mundial desde su ‘Digital Adoption Index’, y que requiere de una alta cualificación para asumirla con éxito.

“Muchas empresas se están reinventando”

Irene Martínez recuerda que este cambio provocado por la pandemia “ha hecho incluso que muchas empresas estén renegociando contratos. Google y grandes empresas en Silicon Valley están incluso negociando para pagar a su gente en función de donde vivan, porque asumen que van a seguir trabajando así, con los nómadas digitales”.

“Yo misma doy clases a veces desde mi casa, algo que no me gusta, pero que hay que asumir en ciertos momentos, y las empresas se están adaptando a ello, unas por las circunstancias actuales, pero otras han visto que es una buena forma de relación con sus clientes”, explica.

La transformación ha llegado al día a día, a las relaciones con entidades como la Seguridad Social, “que desde que entras ya tienes un código QR con el que accedes a todos los sitios, algo que hace dos años nadie se planteó, pero que ahora es un proceso imparable”.

Personal especializado

Pero todo ello ha traído consigo que las empresas necesiten un personal complementario, porque “no se trata de tener conocimiento de tecnología, ya que necesitas personas que sepan de gestión de empresa, de innovación, de qué procesos hay que modificar y cuáles no. Esos cambios ha habido que hacerlos, aunque es verdad que puede que si no hubiese sido por esto -la pandemia- no nos hubiésemos dado tanta prisa”.

Sobre el futuro más cercano, la profesora almeriense afirma ser optimista, “porque soy una amante de la tecnología bien usada, y se ha visto que la tenemos al servicio para mejorar nuestra vida. Es verdad que hay problemas que plantea desde la docencia; or muy fácil que sea dar las clases online nada sustituye al contacto con los estudiantes, y echo de menos eso, pero se ha conseguido avanzar, y eso es importante y hay que aprovechar el tirón”.

“Una necesidad acuciante”

Para el rector de la UNIA, José Ignacio García, “este programa viene a cubrir una necesidad acuciante de nuestra sociedad, como es abrazar las oportunidades que supone la Cuarta Revolución Industrial para impulsar nuestro sistema productivo”. Algo que, apunta, “requiere una buena base de conocimiento, tanto teórico como desde la primera línea de acción, a través de una experiencia de incalculable valor en algunas de las empresas más señeras de nuestro país”.

Así, el máster se estructura en dos partes. La primera, de carácter virtual, asienta principios clave como el blockchain, la ciencia de datos, la robótica de servicio o el Internet de las Cosas. La segunda mitad transcurre de manera presencial en empresas o entidades colaboradoras, poniendo el foco en todo lo relacionado con los proyectos de digitalización e innovación empresarial.

Precisamente, Irene Martínez enfatiza que las prácticas físicas en las empresas le dan un margen de calidad importante a este programa, a diferencia de algunos que podrían parecer similares.

El Máster Universitario en Transformación Digital cuenta, además de con la UNIA, con la implicación de las universidades de Granada, Málaga y Almería, que son responsables de dirigir cada una de las líneas de especialización.

En el sector privado, participan en este posgrado Endesa, Iberdrola, Everis, Lactalis Puleva, Fundación Medina o AERTEC. El plazo de solicitud de plaza permanece abierto hasta el 9 de julio, a través de la web del Distrito Único Andaluz.

La directora

Irene Martínez Masegosa es profesora Titular de Universidad en el área de Ciencias de la Computación e I.A. del Departamento de Informática en la Universidad de Almería. Titulada en Ingeniería Informática por la Universidad de Granada es también Doctora en Informática por la Universidad de Almería.

Inició su labor investigadora en el año 1992 en la Unidad de Bioinformática del Centro Nacional de Biotecnología CNB-CSIC, trabajando fundamentalmente en el desarrollo de nuevo software para el procesamiento de imágenes de microscopía electrónica.

En 1994 se incorporó a la Universidad de Almería, y se unió al grupo de investigación de Análisis de Datos de la Universidad de Almería, dentro del cual realizó su tesis doctoral, y donde continúa en el campo de las redes Bayesianas y métodos de Inferencia aproximados y su aplicación a problemas reales (agricultura, banca, etc).

Ha participado en varios proyectos de investigación del plan nacional de investigación, los últimos dedicados a diferentes aplicaciones de los Modelos Gráficos Probabilísticos.

En el ámbito docente ha impartido docencia en todos los ciclos (grado y máster), especialmente en asignaturas del ámbito de la Programación, Algoritmia y Sistemas Inteligentes.

En el apartado de gestión universitaria, ha sido subdirectora de Informática en la Escuela Politécnica superior de la Universidad de Almería, Coordinadora del Área de Ciencia de la Computación e IA y Secretaria del Departamento de Informática.