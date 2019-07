Los concejales del Ayuntamiento de Huesca podrán acudir a actos religiosos con los símbolos que acrediten su condición

La Justicia estima de manera parcial el recurso interpuesto por el PP ante la modificación del Reglamento Municipal de Protocolo, que prohibía a los cargos de representación y cargos públicos acudir a actos religiosos con símbolos que acreditarán su condición La sentencia, no obstante, confirma que la Corporación no asistirá a ningún acto que tenga carácter religioso ni programará actos que tengan carácter confesional El teniente de alcalde, José María Romance (PSOE), ha remarcado que la voluntad del equipo de Gobierno es no recurrir la sentencia y adaptar el Reglamento “de forma inmediata y con la máxima unanimidad posible”