‘Donde quisimos vivir’, un documental de pantanos y desarraigo

Lucía Castillón (Zaragoza, 2001) es comunicadora audiovisual. Trabaja en la productora Lazona y cursa además un máster de cine y televisión en Madrid. A pesar de su juventud, ya puede decir orgullosa que, junto a su compañera de clase Ana Valle y su productor Jorge Rodríguez, ha codirigido un documental. ‘Donde quisimos vivir’ (2023) no es solo un largometraje de pantanos y desarraigo, es el reflejo de las historias de María Pilar, Ramón, Ismael, Patrocinio, Josefina y Fernando. Historias que se vieron inundadas por las aguas de diferentes embalses de la provincia de Huesca (Jánovas, Mediano, Canelles y El Grado). Javierre de Ara, Mediano, Finestres y Clamosa son, o mejor dicho eran, sus pueblos.

La canción ‘Habanera triste’ de La Ronda de Boltaña fue el detonante para que Castillón decidiera contar esta realidad aragonesa en su Trabajo de Fin de Grado. ‘Donde quisimos vivir’ nació fruto de un corto universitario, que ha culminado en un largo de cuatro historias donde despoblación y éxodo rural imperan. De acuerdo con el documental, solo en la provincia de Huesca 64 pueblos fueron desalojados, obligando a casi 7000 personas a abandonar sus hogares.

‘Donde quisimos vivir’ trata la historia de los pueblos de Finestres, Clamosa, Javierre de Ara y Mediano. Sobrarbe y Ribagorza, ¿por qué estas comarcas?

Ha sido una cuestión de suerte. Queríamos hablar de todo Aragón, pero nos queríamos centrar en el pirineo. Por ejemplo, nos podríamos haber ido a Yesa; pero no coincidió. Yo también luché mucho porque saliera alguien de Barasona, pero al final nada. Pasó hace tanto tiempo que la gente era muy pequeña o no quedaba ya nadie; pero me hubiera gustado mucho.

Entonces, ¿cómo contactáis con estas personas?

Salvo Ismael y Ramón, los demás nos solían contactar por Instagram. Abrimos la cuenta el mismo día en el que hice una especie de tráiler con la entrevista de María Pilar (esta la utilizamos para el TFG). Queríamos gente, historias reales, de primera mano (que fuera primera generación y no segunda), porque nos interesaba que lo hubieran vivido y no que se lo hubieran contado.

Los pantanos son una temática recurrente en la comunidad.

Es un documental de pantanos, pero que habla más bien de desarraigo. Además, lo llevé a lo personal. Fue justo un año en el que sufrí mucho desarraigo en Madrid. Íbamos un poco con la idea en la recámara, pero ya hablando con María Pilar en la primera entrevista, ella misma menciona esta palabra. El desarraigo que sientes cuando te tienes que ir. Dijimos: “ya está, esta es la tesis del documental, el tema en el que va a girar todo”.

‘Donde quisimos vivir’ es un tema del mítico Ixo Rai!. Ese título no es casualidad…

El nombre se me ocurrió bastante pronto. Cuando le dije a Ana de hacer el documental (ella es de Mérida) le dije “vas a tener que empezar a mimetizarte con el entorno” y le hice una lista de Spotify con música aragonesa, y una de las canciones era la de ‘Donde quisimos vivir’. Una canción que me encanta y encima trata mucho el tema. No la metí por los derechos de autor, pero hubiera pegado. Es muy chula.

Aunque también se ha dejado oír la Ronda y Au D’astí!.

La Ronda le canta mucho al tema, siendo de Sobrarbe… Pero es que ‘Olvidar’ tenía que salir. Me acuerdo que la letra me acompañó durante todo el proceso del documental, porque me llegaba mucho. Quería juntar el pasado con el presente, porque Au D’astí! acaban de nacer. Encima, una canción en aragonés, que también me gustaba mucho reflejar las otras lenguas. Patro habla en catalán de Aragón. Aragonés, Fernando, que es el de Clamosa. Él sí hablaba un poco, pero en la entrevista le daba vergüenza.

Después de más de un año que empezarais con el proyecto (octubre de 2022), el estreno tuvo lugar en Graus el pasado 8 de diciembre.

¡Fue impresionante! Vino un montón de gente que ni conocía. Prácticamente llenamos el cine. Y se pudo contar con los protas, que nos hizo muchísima ilusión a todos. Y ellos pudieran hablar y conocerse.

Y hace tan solo unos días tuvisteis vuestro debut con el público zaragozano en el centro cívico Delicias y de la mano del colegio O Chinebro de Caneto (Huesca). ¿Por qué os acompañaron estas madres?

Nos pareció una injusticia lo de Caneto. Y, además, es básicamente lo mismo. Lo mismo que les pasó en los años sesenta les está pasando ahora en el S.XXI, lo que me parece inconcebible. Hay una similitud entre los temas, una unión entre el pasado y el presente.

¿Y vuestro siguiente paso?

Tenemos proyecciones el 4 de febrero en la estación del Norte y el 9 de febrero en el Joaquín Roncal. Nos han cogido también en el festival de Ecozine y luego nos hemos presentado al de Espiello. Me hace muchísima ilusión, ya que es un festival que se hace en la zona donde hemos grabado. Aunque el concurso, al final, nos da igual. Si nos presentamos, podemos ganar o no ganar un premio, la gracia es que la gente vea el documental. Es nuestro único propósito: que la gente lo vea, y que le guste.