Neutralizar a Joker

Un imaginativo e incisivo spot electoral de Momentum, una corriente de jóvenes que apoyan al líder laborista británico, Jeremy Corbyn, te enfrenta a la pregunta, ¿ahora con quién vas, con Batman o con Joker?

El guion de la película de Todd Phillips, con un Joker magistralmente interpretado por Joaquin Phoenix, les inspira para narrar un cara a cara entre el héroe, que con la utilización de datos personales en la red ha “cazado” al villano, en el que este último llega a convencerle de que es mejor pagar impuestos que combatir el crimen en Gotham gastándose millones de dinero público en seguridad, en armamento y en personalización de vehículos.

Joker le hace ver al rico Bruce Wayne, a Batman, que paga menos impuestos que él que trabaja como payaso animador en la calle. Y es que -relata el video- 1 de cada 5 grandes compañías británicas no paga impuesto de sociedades porque evaden impuestos a través de empresas “off-shore” que consolidan sus cuentas en paraísos fiscales.

Does Batman really need a Bat-Yacht? 🦇#Joker#Batman#JokerMoviepic.twitter.com/Vu3wEBiHGo