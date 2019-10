Antoinette Torres Soler: "A los negros nos utilizan para rellenar la foto, no para que hablemos "

Antoinette Torres es mujer, de raza negra y migrante. También es española, madre de una niña y empresaria. Nunca ha evitado el debate racial y ha dirigido la publicación Afroféminas. Afirma que posee el privilegio del migrante: “He conocido dos realidades muy distintas, dos perspectivas de la vida distintas: la que viví en La Habana y la que vivo aquí, en Zaragoza, desde hace ya muchos años. Esta experiencia me da un bagaje vital distinto, y al mismo tiempo integrado, que puedo aportar para ofrecer nuevas soluciones a los problemas sociales y de otras índoles”.



El pasado día 1 de octubre le ofrecieron ir en las listas electorales de Más País como número dos por Zaragoza. como número dos por Zaragoza. A los cuatro días, el 5 de octubre, y tras el anuncio de coalición con Chunta Aragonesista (CHA), le confirmaron su candidatura -asegura- pero el lunes 7 “me dijeron que o iba al número 4 o nada”, añade Torres Soler.



Torres apunta que el motivo de este movimiento está directamente relacionado con la posición crítica que tomó frente a la jornada de huelga feminista del 8M. “Fui muy crítica con la jornada del 8M porque yo, como mujer negra, luchaba y lucho por una serie de prioridades para mi colectivo que no veía representadas en la huelga feminista. Temas que tienen que ver con el colonialismo y la migración que también conllevan una vertiente feminista. Y no es que estuviera frontalmente en contra, simplemente decidí no secundarla desde un punto de vista crítico”, explica. Y añade: “es por tomar esta posición por la que me movieron de las listas electorales, especialmente desde Chunta Aragonesista (CHA)”.



Antoinette Torres denuncia también que “a los negros nos utilizan para hacer relleno en la foto, no para hablar. Aquí, si no presentas una adhesión servil te hacen a un lado”. Estos son los motivos que han llevado a Antoinette Torres Soler a decidir que votará en blanco. “Que se me haya apartado a un puesto meramente figurativo en temas que son, en última instancia, colonialistas y de migraciones en un partido de izquierda es algo que me ha costado creer, por eso voy a votar en blanco”, asegura.



Además de su voto en blanco, Torres pide la abstención. Una abstención “antirracista” el próximo 11N “siento que se me ha rechazado por mis ideas. No me lo esperaba. Además, hablar desde un punto de vista de migrante o afrodescendiente no es solo para mujeres migrantes y afrodescendientes, es para todo el mundo. Es el valor diferencial que quería aportar”, explica y plantea “no son solo los negros los antirracistas, ¿a qué no?, ¿cuánta gente blanca es también antirracista, aunque el racismo no le golpee por su color?”.





Los partidos aludidos indican que nunca se la incluyó en las listas de forma definitiva



Desde los partidos que conforman la coalición Más País-CHA-Equo responden que el si bien se barajó el nombre de Antoinette Torres finalmente no se incluyó en la lista definitiva. ”Se valoraron distintos perfiles para la configuración de la lista y, en su caso en concreto, era una propuesta que estaba en la mesa pero en ningún momento se incluyó en la lista de manera definitiva”.



Desde la coalición alegan que no es la única persona que ha quedado fuera de las listas finales: “La coalición Más País, Chunta Aragonesista y Equo decidió los nombres que iban a completar la candidatura y, en este caso, el suyo no se incluyó, al igual que ha ocurrido con otros perfiles que han quedado fuera. Muchas personas con perfiles también igualmente interesantes que no se han podido incluir”.



“La lista resultante que se presenta a esta cita electoral representa a varios sectores de la sociedad y está configurada por personas representativas de la cultura, la universidad, el sindicalismo, la juventud comprometida, el sector primario, el feminismo...” explican desde la coalición de partidos respecto a la conformación y selección de personas para sus listas electorales.