El Gobierno de Aragón abre la puerta a medidas más restrictivas y, por el momento, descarta un confinamiento total

El presidente de Aragón, Javier Lambán, manifestó este miércoles que no se atrevería a considerar como "probable" un confinamiento total, aunque no descartó que "en las próximas fechas" se adopten nuevas medidas más restrictivas en la Comunidad.

En una reunión en Zaragoza con el sector de la nieve, el líder del Ejecutivo aragonés fue preguntado sobre las declaraciones de su homólogo en Andalucía, Juanma Moreno, quien ha dicho que el Gobierno central "debería ir pensando" si habría que adoptar un confinamiento para el conjunto de España.

"En este momento no me atrevería a considerar como probable ese confinamiento al que se refiere. Modificación de medidas, quizás", sugirió Lambán, quien ha insistido en que no ha tomado por su cuenta "ni una sola medida", sino que siempre se ha atenido "a los criterios sanitarios". En cualquier caso, descató que siempre ha sido respetuoso con las propuestas de sus "colegas autonómicos" y que jamás polemizará con ellas.

En estos momentos, con 907 casos positivos este jueves según los datos provisionales, el líder aragonés considera que "más o menos se pueda ir vadeando la situación", que "por desgracia" se esperaba.

Lambán aclaró que, cuando en declaraciones previas hablaba de "salvar la Navidad" lo hacía en referencia a llegar a esas fechas con el menor número de contagios, hospitalizados e ingresados en la UCI. "Llegamos a Navidad en muy buena situación, lo cual nos permite en estos momentos, sin echar las campanas al vuelo, estar en una situación mejor con respecto a otras comunidades", agregó el presidente, quien advirtió de que eso no quiere decir "que dentro de una semana estemos peor que ninguna otra", debido a lo impredecible de la covid.

En cuanto a la movilidad dentro de Aragón, el presidente señaló que "hablar de levantamiento de confinamientos provinciales es hoy en día es imposible" y eludió poner una fecha a su restablecimiento.

"Me cuidaré mucho de hacer alguna previsión, porque puede ser antes de lo que yo digo o se nos desboca de forma absolutamente incontrolada la situación, y volvemos a quedar otra vez absolutamente con cara de gilipollas, con perdón por la expresión", zanjó el presidente, quien recordó que en diciembre no se pudo establecer esta medida anunciada al empeorar los datos.