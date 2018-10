Asociación de amputados: “Apenas te dan atención psicológica, te dejan a tu aire y no recibes una prótesis en condiciones”

Una atención integral llevada a cabo por un equipo multidisciplinar, una buena rehabilitación, un catálogo amplio de prótesis y un pago en plazo, han sido las principales reivindicaciones que ha puesto este martes sobre la mesa la presidenta de la asociación de amputados Ibérica Global (ADAMPI-Aragón), Nuria Rivas, durante su exposición en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón.

La representante del colectivo de amputados, que en Aragón defiende la causa de unas 1.600 personas y cuenta con una trabajadora social y una psicóloga, además de un grupo de voluntarios, ha denunciado la soledad del amputado durante el proceso que debe afrontar. “Apenas recibes atención psicológica ni información sobre los trámites y, después de la fase aguda, te dejan a tu aire y no tienes una rehabilitación ni especializada ni personalizada ni integral y luego no recibes una prótesis en condiciones”, ha relatado.

La directora ha reclamado la asistencia de un “equipo multidisciplinar” que acompañe al paciente: “No es poner una prótesis y me olvido. Hay que hacer un acompañamiento”. También ha apuntado al desfase del importe de las ayudas para las prótesis “porque los precios quedan obsoletos enseguida” y en la imposibilidad de acceder a avances como “los microprocesadores, la fibra de carbono o el titanio”.

“No puede ser que tu calidad de vida como amputado dependa de tu capacidad monetaria”, ha denunciado. En ese sentido, Rivas ha señalado que en la prescripción de las prótesis únicamente se tiene en cuenta la edad, “y habría que atender al estilo de vida y las necesidades particulares de cada afectado”. En su opinión, prescribir una prótesis inadecuada conlleva problemas todavía mayores: “Una mala prótesis nos genera problemas a medio y largo plazo y eso genera gastos mayores por prótesis internas”.

Por último, ha criticado la lentitud en el pago de las ayudas y ha compartido con los grupos políticos el caso de uno de sus socios, al que le han sugerido que pida un crédito para hacer frente al desembolso. “Adelantamos mucho dinero y luego se tarda mucho en recuperarlo, hasta el punto de que muchas veces se solapan los pagos por el deterioro de las piezas o porque la persona ha crecido y ya no le sirven las prótesis”, ha explicado.

Además, la socia María Ángeles Manada ha trasladado a los diputados de la comisión su caso particular, amputada de sus cuatro extremidades a causa de una bacteria muy agresiva. “De llevar una vida normal he pasado a depender de los demás en cuestiones básicas como el aseo y la comida, con un marido que ha tenido que dejar su trabajo y dos hijos, uno de los cuales está en tratamiento psicológico por lo que me ha ocurrido”, ha comenzado exponiendo.

Manada ha criticado la diferencia de protección que sufren los amputados por enfermedad común respecto de los apuntados por un accidente y que la ayuda del 30 % que recibe se refiera a precios del año 2000 y no esté actualizada a los valores presentes. Ha reclamado el compromiso de los grupos para que se concedan más recursos para las prótesis en casos como el suyo: “El de una familia normal que tiene que hacer frente a grandes gastos como la reforma del baño, la compra de un coche adaptado, y el pago de unas prótesis bioléctricas, no biónicas, que cuestan más de 45.000 euros”.