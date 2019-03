El feminismo toma las calles de Zaragoza en otro 8M histórico

Desde Glorieta Sasera hasta la plaza del Pilar, más de 200.000 personas, según la organización, han formado una impresionante marea feminista

A las 19:15 comenzaba la manifestación, y, más de una hora y media después, arrancaba el final de la misma

No pararon de gritar, cantar y bailar: “Me gustan las peras, me gustan las manzanas, me voy a la cama con quien me da la gana” o “qué casualidad, qué casualidad, los que nunca paren prohíben abortar”

Un mensaje final: “La lucha no es solo el 8M, seguiremos hasta conseguir que el mundo cambie”