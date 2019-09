Los festejos populares de corte taurino aumentaron un 73 % en Aragón el año pasado: de 1.161 a 2.009

En Aragón, los festejos populares de corte taurino como vaquillas, toros embolados, toro de soga etcétera, pasaron de 1.161 durante 2017 a 2.009 en 2018, lo que supone un aumento del 73 % con 848 eventos más. Estas cifras son datos oficiales extraídos de la “Estadística de Asuntos Taurinos” emitido por el Ministerio de Cultura.

El mismo estudios afirma que en toda España los festejos populares han pasado de 17.920 en 2017 a 17.698 en 2018 presentando así una pequeña disminución. Asimismo, los festejos mayores, como las corridas de toros, también van menguando en la comunidad aragonesa de 52 a 47 durante los años referidos.

Empresas Taurinas y PACMA desmienten este dato

De esta manera, Aragón, y siempre según el informe del Ministerio, da un paso gigantesco en lo que se refiere a las celebraciones populares con astados. Sin embargo, estás cifras no son compartidas por los propios ganaderos y organizadores de este tipo de eventos. Miguel Ángel Pérez, gerente de la empresa Toropasión, ve “exagerado” este dato: “No hay capacidad para dar un salto de esa envergadura. Me parece muy exagerada esa cifra y supongo que se trata de un error”. Las variaciones, positivas o negativas, “son de un 10 %”, según los cálculos de Pérez.

Desde PACMA coinciden con el empresario taurino en esta afirmación. “Puede que hayan aumentado, pero en unos 100 eventos como mucho. Ninguna de las variables que manejamos explicarían un aumento de más de 800 festejos populares taurinos”, afirma Marta Po, coordinadora de PACMA en Aragón.

Desde el partido animalista explican que el hecho de que exista un pequeño aumento en los festejos populares implica un aumento de la conciencia de protección animal pues asocian la disminución de los festejos mayores, con la sangre y muerte que conllevan, con la sustitución de estos por festejos menores. “La gente está tomando conciencia de lo innecesario que es matar a un animal, a un mamífero, por diversión. La educación, las mascotas en casa o la adopción, entre otras muchas cosas, están contribuyendo a crear y generalizar una nueva sensibilidad animalista”, afirma Po.

No obstante, Po no exime de brutalidad y sufrimiento a los festejos menores: “Las vacas o los toros están sometidos a un sufrimiento emocional y físico durante estos eventos populares. Aunque no haya muerte de por medio para el animal, verse rodeado de lo que entiende como depredadores, sí le provoca un pánico absolutamente cruel. Además, el sobresfuerzo al que se somete a los bovinos puede provocarles acidosis metabólica, así como afecciones cardiacas”, y añade, “además encontramos festejos de una especial crueldad como el toro ensogado o el toro embolado o engamellado. Ponerle dos bolas de fuego a escasos centímetros de la cara, además de provocarles ceguera, es de un sadismo que difícilmente casa con la idea de fiesta y civilización”, sentencia.

La Asociación Toro de Cuerda de Pina de Ebro defiende su toro ensogado

Andrés Montalbán, presidente de la Asociación Toro de Cuerda de Pina de Ebro, defiende la celebración del toro ensogado que se celebra anualmente en la localidad ribereña. Como el mismo explica, “hacemos un festejo en el que cada año viene más gente y hay más participación”, y continúa: “Lo venimos celebrando desde el año 84 continuadamente aunque hemos encontrado registros que remontan esta tradición a los siglos XII y XIII”.

Montalbán también afirma que el sufrimiento del animal es mínimo al atarle la soga a un collar: “El toro no sufre porque la soga va atada a un collarín, precisamente para que no lo ahogue y reparta la fuerza por todo el lomo”.

El toro embolado cada vez más restringido en Aragón

Recientemente, en las fiestas de San Lorenzo de Huesca se denegó el permiso para la celebración de un toro embolado aduciendo la falta de arraigo de este festejo en la capital oscense.

Sin embargo, otras localidades aragonesas como Magallón, Bárboles o Albeta sí han celebrado vaquillas y toros embolados y en Cariñena está programado la celebración de un toro engamellado “estilo Cariñena” este mes de septiembre.