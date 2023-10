El colapso de la página web del Imserso deja sin reserva y en lista de espera a centenares de asturianos

La página web del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha permanecido colapsada desde primera hora de la mañana de hoy, viernes, lo que ha provocado las quejas de numerosos usuarios ante la imposibilidad de acceder al programa para reservar sus viajes.

Asturias es una de las primeras comunidades autónomas donde ayer comenzaba el proceso de comercialización, pero ha sido una tarea imposible para la mayoría de los potenciales beneficiarios que querían realizar esta gestión desde sus domicilios.

Por el contrario, en las agencias de viaje no ha habido incidencias y han podido acceder a la página web desde el portal que tienen asignado, según ha confirmado a elDiario.es Asturias Iñigo Fernández, presidente de la Asociación de Operadores Turísticos y Agencias de Viajes de Asturias (Otava).

“Esta mañana, como hacemos todos los años, hemos podido entrar en el portal que tenemos asignado para las agencias de viajes y pudimos reservar con normalidad. La página tendrá una capacidad y si todo el mundo entra desde su casa a la misma hora supongo que se saturará como ocurre en todas las páginas webs”, asegura.

“No hay capacidad para todos los posibles beneficiarios”

No obstante, sí tiene constancia de que se han dado otras situaciones diferentes. Comenta que ha habido personas que, entre las nueve y media y las diez de la mañana, han llamado a alguna agencia de viajes diciendo que no pudieron reservar nada “porque no había nada”.

“En Asturias hay 147.000 personas con derecho a viajar con el Imserso y sólo hay 20.000 plazas disponibles por lo que no hay capacidad para todos los posibles beneficiarios”, sostiene el presidente de la patronal.

Este año el Imserso ofrece 886.269 plazas, de las cuales la mitad (443.887 plazas) son para turismo de costa peninsular, el 25,96 % (230.039) se destinan al turismo de costa insular, y el 23,96 % (212.343) se reservan para el turismo de escapada, como circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, Ceuta y Melilla y ciudades europeas.

Los viajes del Programa de Turismo de la temporada 2023-2024 comenzaron a comercializarse ayer en Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra, País Vasco y Ceuta.

A partir de mañana, sábado, se podrán reservar en Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Melilla y Murcia.

Marcelo Carbone, de 69 años, es uno de los usuarios afectados en Asturias. Había solicitado como destino Palma de Mallorca y actualmente está en lista de espera. Como cientos de personas en su misma situación, comprobó esta mañana que no se podía acceder a la web por estar saturada.

“Este es un problema que no me ha pasado exclusivamente a mí, sino que también le puede pasar a gente de Alicante, Andalucía, Extremadura o Cantabria porque la página está bloqueada”, ratifica.

Marcelo explica que en los programas se ofrecía como destino Menorca y, sin embargo, era imposible elegirlo porque “no existía”. Lamenta que después de una hora intentando avanzar por la página y cuando creía que aparentemente podía reservar se encontraba con que de las 20 fechas posibles, 17 estaban ya ocupadas: “Es decir, a las nueve de la mañana ya está todo agotado y a las nueve y media ya te encuentras en lista de espera”, corrobora.

El testimonio de los afectados

Asegura que la administración está abusando de la vulnerabilidad de los ciudadanos: “Es poner un caramelo a la gente para decir que pueden viajar por 250 euros pero luego no dan facilidades. Es absurdo, es como pedir un regalo a los Reyes Magos sabiendo que no van a pasar por tu pueblo”, sostiene.

El primero de los dos días fijados para que los usuarios con derecho a viajar con el Imserso en Asturias puedan hacer sus reservas se destina a los preferentes, aquellos que tienen más edad y más puntos.

En función de la edad se van otorgando puntos de forma que cuanta más edad tiene el usuario, más puntos recibe. También puntúa el haber participado en programas del Imserso con anterioridad.

Marcelo considera que con esta medida siempre se va a perjudicar a los usuarios de menor edad y a aquellos que no hayan podido viajar en ocasiones anteriores. Lo ilustra con un ejemplo: “Si tienes 66 años y no has participado nunca en estos programas, nunca vas a llegar a ser preferente, porque el que tiene 75 años y participó seis veces, tiene un montón de puntos más que tú”, afirma.

En su caso, él y su mujer tenían reservado un viaje en 2020 que se anuló al paralizarse el programa del Imserso debido al covid. Comenta que ni siquiera ahora, tres años después de que se suspendiera el viaje, el matrimonio tiene acceso a sumar esos puntos de un viaje que no pudieron disfrutar por cuestiones sobrevenidas.

“A mis 69 años tengo los mismos puntos que tenía con 60 y con 65”, expone.

No obstante, no quiere limitarse a una queja y por ello lanza una propuesta. Marcelo pide que, al igual que se daba una cita previa en los centros sanitarios o habilitados para vacunarse en plena crisis sanitaria, las agencias de viajes canalicen las reservas de los programas del Imserso a través de citas previas.

Sugiere que sería la medida más adecuada teniendo en cuenta que los destinatarios de estos programas son personas mayores y, por tanto, gente vulnerable.

Las quejas por la falta de ofertas

Otros usuarios han planteado sus quejas directamente en las redes sociales. Entre otros, lmma Calí ha protestado directamente en el perfil del Imserso de X (antiguamente Twitter). En su comentario indica que como usuarios el pasado año tuvieron la facilidad de consultar destinos y hoteles para ver cuál les interesaba, pero este año ha sido imposible acceder a la información de la oferta. “Obligados a ir a una agencia de viajes para comprobar que no queda prácticamente nada y solo opción de lista de espera”, añade.

El pasado año tuvimos la facilidad de consultar destinos y hoteles para ver cuál nos interesaba. Este año ha sido imposible acceder a la información de la oferta. Obligados a ir a una agencia de viajes para comprobar que no queda prácticamente nada y solo opción de lista de esper — Imma Calí Palou (@Caliimma) October 27, 2023

Su protesta es similar a la de otros usuarios, como Germán Alonso, que llevaba intentando acceder a los datos de la página web desde las nueve de la mañana y le resultaba imposible introducir modalidad, zona, número de días, provincia y población de destino.

Mario Romano indicaba que había entrado en la web a la nueve y cuarto y, a esa hora, ya estaba todo reservado para las Islas y opinaba que era una forma de poner el negocio “en manos de las agencias. Una pena”.

Alojamientos de tres noches por 250 euros

Por otro lado, el Imserso ha enviado este mes de octubre casi 2,7 millones de cartas a los domicilios de las personas que han sido acreditadas para participar en los viajes donde se señala a partir de qué día del mes pueden reservar viajes para la próxima temporada.

En esta carta se incluye una clave de cuatro números que permite a la persona titular de la misma realizar su reserva telemáticamente a través de la central de reservas de la empresa adjudicataria; en el caso de realizar la reserva en las agencias de viajes que colaboran con el programa sólo es necesario llevar el Documento Nacional de Identidad.

Los precios de los viajes oscilan entre 124,68 euros por uno de cuatro días con tres noches a una capital de provincia y 435,95, por uno de 10 días con nueve noches a Canarias, con transporte incluido.