Alimentos que nos ayudan a bajar el pico de glucemia

En el momento en el que ingerimos alimentos ricos en azúcares simples, de absorción rápida, se suele producir un pico de glucemia en la sangre de forma muy rápida. Esta subida de azúcar provocará, a no ser que se tenga un problema de diabetes, que la glucosa descienda de forma rápida al forzarse la secreción de insulina, que es precisamente la que retira esa glucosa en sangre.

¿Cuáles son los niveles normales de glucosa en sangre?

Saber más

Este hecho, conocido también como hipoglucemia, puede causar una sensación de ansiedad y hambre a la misma vez debido a ese consumo de azúcar. Esto provocará que comamos en exceso y, por tanto, que podamos tener problemas con la subida de peso y los niveles de azúcar en sangre.

Para que esto no suceda, lo mejor será evitar esos picos de glucemia y no tomar azúcares simples de absorción rápida, al menos no de forma habitual. En caso de tomar algún alimento con estas características, lo idóneo será combinarlo con otros alimentos que ralentizan la absorción de estos azúcares simples.

Alimentos ricos en fibra para bajar el pico de glucemia

En el caso de tomar alimentos hechos a base de harinas refinadas, como la pasta, el arroz o el pan, siempre será conveniente escoger las opciones integrales. El índice glucémico de estos alimentos será mucho más bajo y podremos asimilarlos de forma lenta en nuestro organismo, por lo que no se producirá ese pico de glucemia.

Si añadimos agua u otros alimentos ricos en fibra, como el caso de algunas verduras, la asimilación será aún más lenta, por lo que favorecerá a los niveles de azúcar en sangre.

Grasas saludables

Las grasas saludables son nutrientes más complejos que los azúcares, de ahí que su digestión sea mucho más lenta. Por tanto, si añadimos estas grasas saludables a platos con azúcares de asimilación rápida, ralentizamos su absorción y favorecemos a nuestra digestión.

Alimentos ricos en proteínas para bajar la glucosa

Los alimentos ricos en proteínas también son perfectos para la ralentización de la absorción de azúcar en sangre y para reducir los picos de glucemia.

Las legumbres o los frutos secos, además de la carne, son alimentos muy ricos en proteínas. Perfectos para combinar con otro tipo de ingredientes de absorción rápida. La mezcla de ambos ingredientes hará que la absorción sea más liviana.

Así que si quieres evitar los picos de glucemia, evita alimentos ricos en azúcares simples y combínalos con otros ingredientes más saludables.