¡Qué olor a putrefacción, qué inmenso olor!

“¿Hueles eso? ¿Lo hueles, hijo? Es el napalm. Me gusta el olor del napalm, sobre todo cuando amanece. Una vez bombardeamos una colina sin parar durante 12 horas y cuando acabamos de machacarla subí a ella. No encontré nada, salvo el cadáver de un viet. ¡Pero qué olor aquel! ¡Allí olía a victoria!”. Robert Duvall, teniente coronel Bill Kilgore en Apocalypse Now.

El olor. Hoy les ha dado por el olor.

A ver, un, dos, tres, responda otra vez. Por cien pesetas, ¿qué tres poderes fácticos van enganchados uno al otro como en los trenes que sólo se retrasan desde que Puente es ministro, para acabar con la vida y hacienda de Pedro Sánchez y su execrable gobierno de “tiranos, estalinistas y caraduras”, como dice la reina del vermú, la adorable Isabel Díaz Ayuso? Respuesta: PP, jueces y medios de comunicación de Madrid, distrito federal, aunque no necesariamente por ese orden, que al final uno no sabe cuál de los tres es el que manda. Exacto: ¡Premio para el caballero del fondo!

El Catavenenos, ya lo saben, se dedica en exclusiva a los medios de comunicación. Allá vamos. Hoy, por un lado, corrupción, Ábalos, Koldo, Begoña y otros nombres propios. Por otro, aunque difícil de separar, el Fiscal general del Estado, y allá a su frente, Pedro Sánchez.

Abc. Isabel San Sebastián: “Pedro Sánchez aúna en su persona todas las manifestaciones posibles de la deshonestidad (,,,) Por vez primera en la España del siglo XXI tenemos a los mandos de la nación a un individuo que no hace ascos a ninguna forma de degradación. Ni ética, ni económica, ni política. Sánchez chapotea en el fango de los escándalos que lo acorralan”; Carlos Herrera: “El colofón ha sido puesto estos días cuando el Supremo ha considerado que el fiscal general del Estado, Don Alvarone, debe ser investigado por conducta delictiva (…) Falta espacio para incluir aquellos ámbitos en los que Sánchez ha resultado un creador de comportamientos inauditos, pero uno final resulta muy probable: también será el primero que acabará en un banquillo de los acusados”; Jon Juaristi: “El PSOE se ha convertido en un partido abertzale, indepe y antisemita (corrupto lo ha sido siempre). Incluso la disidencia que a veces parece brotarle como una almorrana desnutrida suele ser de una ruindad moral que espanta; Chapu Apaolaza: ”El 'número uno' es perfecto para Sánchez, pues define al que manda y recoge toda su presidencial testosterona de gafas de aviador en el Falcon, físico de machaca y ese swing con el que va por los pasillos del Congreso como si saliera de encestar un triple contra los Celtics. El número uno pone su paquete político encima de todas las mesas y recupera en dos palabras esa jerarquía chulesca y gorilona“. Agustín Pery: ”Su altanería emana precisamente del reconocimiento íntimo de su bajeza (…) Atentos que se viene un clásico: genuflexo ante ETA, con la fusta alzada contra la Iglesia católica. Ya se oyen voces de pueblo sobrecogido“; Salvador Sostres: ”Ábalos es mucho peor que Bárcenas, que por lo menos tenía el pretexto de financiar la causa noble de un partido“. (De los periódicos de la época: ‘Luis Bárcenas ocultó una fortuna de 47 millones en cuentas en Suiza’).

El Mundo. Iñaki Ellacuría: “Detrás de Rusia, Serbia, Italia y Ucrania, España es uno de los países europeos con más presencia del crimen organizado (…) Comportamiento especialmente común entre el electorado socialista, que ha preferido siempre -y Pedro Sánchez espera que no cambie ahora- ser gobernado por un chorizo de izquierdas antes que por un honrado de derechas”; Jorge Bustos: “Estás sentado sobre un géiser de mierda, Pedro. Y no puedes esquivarla porque cada estallido te pertenece. Es tu banda, de ella proviene tu poder, el cargo del que te irás sin haber sido capaz de vestirlo un solo día. La coartada para ingenuos era regenerar España. El plan, como el de toda banda, era el botín. (…) No es que lo desee, pero a lo mejor también eres el primer presidente que se sienta en un banquillo”; Federico Jiménez Losantos: “Ninguno de los presuntos delincuentes identificados, de Aldama a Ábalos, pasando por Illa, actuó solo. ¿Y de quién era la responsabilidad de impedir esos delitos, en vez de encubrirlos? De Sánchez. Pues ya está”; Maite Rico: “El sanchismo ha sido un despliegue de mentiras, sectarismo, ineficacia, pactos obscenos y abuso de poder. Vale. Pero además resulta que estábamos ante un albañal de corrupción”; Arcadi Espada: “Lo que sería dramático es que el Gobierno, y en especial ese ministro de Justicia Bolaños, que ya es el más desdichado de la democracia, considerara que las putas y la pasta, y el resto de abalorios, suponen una corrupción más grave que la de un fiscal general revelando secretos”.

Más. La Razón. Francisco Marhuenda, el director: “Ayuso, la némesis de Sánchez. Ayuso le gana en todos los terrenos. Es algo que le desespera (…) Está en plena forma, cuenta con una mayoría absoluta, la gestión de su gobierno es excelente y no tiene oposición. En cambio, Sánchez está desencajado, tiene problemas judiciales graves, su Gobierno es un fracaso y no dispone de una mayoría parlamentaria sólida (…) La campaña contra su novio ha fracasado. No hay ni corrupción ni tráfico de influencias (…) Ayuso (…) gana con mayoría absoluta porque es empática, ética y no es una mentirosa”; Eduardo Inda: “Decir ignominioso es decir Sánchez, decir mentiroso es decir Sánchez, y probablemente, o sin el probablemente, decir corrupto sea decir Sánchez. Ciertamente, tenemos una joyita de presidente, aunque por fortuna está más muerto desde el punto de vista político que el cordero que sirven en el kebab de al lado de casa. Nunca tan alta magistratura pudo caer más bajo ni un sujeto con menos escrúpulos llegar más alto”; Pedro Narváez: “Ábalos deja en ropa interior a Moncloa y a buena parte del PSOE, incapaz no ya de parar el manantial morboso en el que chapotearemos gustosos las próximas semanas, sino de concebir una trama de corrupción más tipo agenda 2030 (…) Es la misma corrupción de siempre y los mismos calzoncillos. Es de esperar que al menos se hayan lavado”.

Territorio aún más comanche. Libertad Digital. Editorial: “El Gobierno apesta, el PSOE hiede, la Moncloa emite efluvios tóxicos y el presidente y su familia aparecen señalados y referenciados en todas las investigaciones judiciales sobre la corrupción socialista. En el vertedero socialista se acumulan montañas y montañas de basura y todas apuntan en dirección a Pedro Sánchez”; Pilar Díez: “Estamos atónitos ante la cloaca en la que han convertido Sánchez y su mujer, y no necesariamente por este orden, nuestro país. Fuera. Ya. (…) Es que no hay caso Koldo, hay caso Sánchez, está de mierda hasta el cuello”.

Seguimos con The Objective, la sólida fuente de la querella del PP. Que paren las máquinas: “Víctor de Aldama tiene una foto con Pedro Sánchez que usará como baza negociadora”. ¡Qué bárbaros, una foto! Álvaro Nieto, su director: “El hedor es insoportable: ha llegado el momento de actuar. Ante la gravedad de los hechos de esta semana, Feijóo tiene la obligación de presentar una moción de censura para convocar elecciones a la mayor brevedad (…) Si tenemos a una banda al frente del Gobierno, lo sensato es intentar desalojarla cuanto antes”. Javier Benegas: “Un presidente corrupto para una izquierda indecente”; Francisco Sierra. Título: “Sánchez y su Mon-cloa-ca”. Texto: “Pocas veces se ha visto en una democracia occidental a un dirigente con esos niveles de irresponsabilidad moral, con esa adicción al poder y a la mentira, con esa soberbia que le impide cualquier disculpa o al menos de algún gesto de sentido de Estado. Envuelto en una perversión ‘neronista’ que pareciera que hasta disfrutara y sonriera con esas crisis si no fuera por cómo tensa sus mandíbulas”; Román Cendoya: “El comando Sánchez fue, es y será José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo y Begoña. A ese núcleo de escoria democrática se han ido sumando posteriormente voluntarios que se acercaban el hedor del poder y las prácticas corruptas sin freno”; Fernando Savater: “Ante Sánchez y sus corifeos (coriguapos no le conozco ninguno) la insumisión es un deber patriótico, es decir, moral. Para que el ciclón no arrastre lo mejor de lo que aún tenemos y somos”.

OKdiario. Pilar R. Losantos: “El sanchismo todopoderoso hoy está rodeado de corruptos, traidores, socios de gobierno incapaces y nacionalistas dejándose querer por todos los que le quieran escuchar. Sólo hace falta un empujoncito y el castillo de naipes se caerá”; Fran Carrillo: “Tanto hedor putrefacto del gobierno más corrupto y ladrón de cuantos hemos tenido en la historia de España empieza a ser insoportable incluso para aquellos que han tapado cada escándalo con tribunas de lametones y portadas que lindaban con el bochorno deontológico (…) Ya huyen las ratas mientras observan al cadáver empezar su quebranto”. La Gaceta. Miquel Giménez: “Ese olor a miseria, a pobreza, a moho (…) olor corrupto, olor a descomposición, ese olor que todos percibimos en la vida pública española (…) emana del gobierno y sus adláteres tanto políticos como mediáticos o financieros. Todos huelen a cebolla, a botas de goma podridas por el uso y el sudor de los pies de quien las empleaba. Alrededor de La Moncloa hay una nube espesa que viene de los gases mefíticos que desprenden quienes la ocupan y quienes la visitan con asiduidad”.

El Debate. Antonio Naranjo: “A Sánchez no hay que tratarle con tacto (…) Hay que exigirle que desnude sus cuentas bancarias, sus bienes y patrimonio y la lista de pagadores que haya podido acumular, por sí mismo o con su entorno familiar, más allá de lo consignado en su declaración anual en el Congreso (…) El debate no es ya si Sánchez tiene futuro político, sino si solo tiene que dimitir con urgencia o además de eso tiene que acabar en el banquillo”; Antonio Jiménez. Título: “El muladar de Sánchez”. Texto: “El caso Koldo es ya el caso Ábalos y también el caso Sánchez, un pozo de inmundicia que puede calificarse ya como el mayor caso de corrupción que afecta a un gobierno de España (…) La 'Gurtel' de la que se valió Sánchez para echar a Rajoy fue, si se me permite la licencia, una anécdota en comparación con el muladar investigado y descrito por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, sobre las actividades de la trama corrupta liderada por José Luis Ábalos”.

No está mal Vozpópuli. José Alejandro Vara: “Sánchez está desnudo. Él lo sabe. Poco le importa. Su epidermis es de amianto y su altura ética, la de un ciempiés (…) ¿A quién le importa tener al frente del Ejecutivo a un individuo sepultado en una montaña de inmundicia, cercado por los tribunales, rodeado de saqueadores y apoyado por sanguijuelas independentistas?; Irene González: ”Festín y fango del PSOE. El régimen cleptocrático que configura hoy el aparato constitucional es la forma de delincuencia preferida para los socialistas (…) No queda delito que no hayan cometido de forma impune hasta ahora“; Jesús Cacho: ”Todas las corrupciones que hemos conocido durante la transición han quedado pequeñas, desde los escándalos de Felipe a los de Rajoy, pasando por los trinques del Emérito, ante la dimensión del robo a mano armada que comanda este sujeto (…) Lo que está claro es que no se irá por las buenas. Morirá matando. ¿Qué fin de fiesta nos tiene reservado este gañán con aspiraciones de gran dictador?“; Carlos Martínez Gorriarán: ”Sánchez lo ha logrado: somos un país de 50 millones de habitantes secuestrado por una familia mafiosa y obsesionado por cómo librarnos de ella“.

Decíamos del Fiscal general del Estado. Una pequeña muestra.

Abc. Alberto García Reyes: “El fiscal banderillero. García Ortiz es un simple subalterno en la faena personal de Sánchez, maestro del bulo y del 'lawfare'”; Juan Fernández-Miranda: “García Ortiz o el zorro cuidando del gallinero. La Sala Segunda del Tribunal Supremo es el torreón más alto en la defensa de las instituciones frente a la colonización de Sánchez”. El Confidencial. Más limpiabotas para el héroe Marchena. José Antonio Zarzalejos: “Marchena se despide de ustedes con una decisión histórica. Cuando eclosionan los casos Ábalos y Gómez, el CGPJ nombrará a cuatro presidentes de Sala del Supremo y sustituirá a Marchena, que deja el testimonio de su integridad con la inédita investigación al fiscal general del Estado”. Libertad Digital. Editorial: “Un fiscal general del Estado tan indigno como el Gobierno al que sirve. García Ortiz no tiene más manual deontológico que el manual de resistencia del no menos indigno presidente para el que tan servilmente trabaja”; Pablo Planas: “A las órdenes de su amo, Álvaro García Ortiz no tuvo el más mínimo inconveniente en utilizar información confidencial para ganar un ‘relato’, el de la cacería contra Isabel Díaz Ayuso, enfermiza obsesión que puede determinar el fin del sanchismo (…) [Sánchez] Es más peligroso que una piraña en un bidé”. El Debate. Editorial: “Frente a la falta de principios morales de personas como García Ortiz, Conde Pumpido o Pedro Sánchez, la democracia española encuentra respuesta en la decencia, el oficio y el valor de quienes saben cuál es su papel y lo ejercen con la dignidad debida”.

¿Nos vamos apesadumbrados, pesimistas ante lo que leemos? Arriba ese ánimo.

Carmelo Jordá, en Libertad Digital: “¿Quiere Sánchez que muera un soldado español en Líbano? Negarse a admitir que tenemos a más de 600 soldados en una zona de conflicto arriesgando sus vidas para nada es propio de un necio (…) O de algo peor: de un psicópata que está deseando que un golpe de mala suerte, un misil mal lanzado, un algún accidente acabe con la vida de uno de esos pobres compatriotas para montar otro escándalo diplomático y tratar de despistarnos de las chorizadas de la mujer, el hermano o el amigo íntimo y número dos”. Insiste Vicente Gil en OKdiario: “Sánchez ha confirmado que no retirará a nuestras tropas de Líbano. Él será responsable de lo que pueda ocurrirles (…) Chapoteando en el barro de su propia basura corrupta, Sánchez está dispuesto ahora a usar, también, a nuestros militares en el Líbano para venderles carnaza antisemita a los suyos y que piensen en Netanyahu antes que en Abalos”.

Silva varia.

En El Debate, Alfonso Ussía: “Gretita Thunberg ha perdido influencia. La humanidad es tan idiota que una farsante se convirtió en el icono del retroecologismo y la limpieza del mundo mundial, cuando no dijo otra cosa que simplezas (…) durante una larga temporada, mientras dejaba de ser niña y se convertía en una mujer con más años que Manolita Chen, dejó de dar el coñazo (…) ha pasado de defender al oso polar, a la morsa común, y a la atmósfera libre de queroseno (…) a desear y animar a Hamás, Hizbulá, Irán, y Palestina, a borrar del mapa el Estado de Israel”. Apunte: Greta Thunberg tiene ahora 21 años. En OKdiario, Ignacio Centenera. De guapos: “El presidente llega el sábado a Neptuno embozado con un anorak del programa de Calleja (…) pocos ven ya belleza y compostura, sino unos brazos excesivamente largos y unas piernas que impulsan un andar a la vez chulesco y desgarbado (…) La deformidad genu varo física y moral se evidencia ante el sobrio porte de Felipe VI, lleno de dignidad y elegancia”. ¿Se ha quedado tranquilo el amigo Centenera? Quiá. Hasta el Papa Francisco: “A este Papa cada vez es más difícil reconocerle como referente valiente de la espiritualidad cristiana, pero, sin embargo, sí lo es de todas las causas que maneja el progresismo woke. En el caso de nuestro país, tranquiliza a los ateos miembros del Gobierno (a los que tanto gusta recibir), asegurándoles que con nosotros renuncia a cualquier labor pastoral y que primará la puramente ideológica”. Y lo corrobora Jesús Cacho en Vozpópuli: “Sánchez viajó el viernes a Roma para visitar a Francisco, el Papa montonero siempre proclive a festejar con líderes de izquierda radical”.

Pío XII y Wojtyla, esos sí que eran unos Papas como dios manda.