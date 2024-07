Vox rompe y rasga, los menas son asquerosos y Nacho Cano nos fascina

No les ha gustado mucho la ruptura de Vox a nuestros entrañables amigos. ¿Razón? El enemigo es Sánchez, no se equivoque, le recuerdan a Abascal. Lo abordamos en formato reducido, que les ha pillado un poco a contrapié.

Empezaremos por ahí, añadida su brillante aportación intelectual sobre esos seres tan dañinos, los llamados despectivamente “menas”.

Seguiremos con un poco de Begoña Gómez, otra semana páginas y páginas y terminaremos el recorrido con la terrible persecución a Nacho Cano. Stasi y checas.

Al tajo. Que son pocos y cobardes.

Abc. Editorial: “La falta de madurez de Vox. El giro abrupto en la política de alianzas de los de Abascal demuestra que el partido no ha tenido la templanza suficiente como para validarse en la institucionalidad política”. El Mundo. Federico Jiménez Losantos: “Vox deja la política y abandona la alternativa a Sánchez. Aterrado por Alvise, Abascal coloca a Vox al margen de la realidad y de cualquier utilidad”. En esRadio, el mismo autor: “Vox traiciona la alternativa a Sánchez y le va a pasar como a Ciudadanos y Podemos”. Francisco Pascual: “Una vez que Vox se ha enfrentado a la gestión de los problemas de la ciudadanía, se ha visibilizado que, más que ultras, son unos mantas. Ése es el motivo de su espantada”. La Razón. Francisco Marhuenda: “El despropósito de Vox. Abascal se ha convertido en el mejor aliado de Sánchez, porque sus declaraciones y su actuación favorecen al sanchismo”; editorial: “La espantada de Vox sólo sirve a Sánchez. Abascal y su grupo de leales han hipotecado el presente y el futuro de una fuerza política, otra más, que ha decidido dejar de ser útil a los españoles y a sus necesidades para ocuparse únicamente de los devaneos y las ínfulas de su casta dirigente”. El Confidencial. Ignacio Varela: “La ultraderecha más vaga e incompetente de Europa”; The Objective. Francisco Sierra: “El miedo y fracaso de Abascal. No ganan nada. Pierden todo poder gubernamental, pierden influencia y pasan a convertirse en los mejores aliados de Sánchez”. OKdiario. Editorial. No ha gustado la ruptura a Eduardo Inda. Y lo explica: “El anuncio de Vox de romper los acuerdos con el PP en cinco gobiernos autonómicos por la decisión de los populares de aceptar el reparto de menas (menores extranjeros no acompañados) por todo el territorio nacional no es una buena noticia para todos aquellos que están convencidos de que la unidad de la derecha es nuclear para acabar con el socialcomunismo”. No gusta la cosa tampoco en El Debate. Editorial: “PP y Vox: así no. Dos partidos destinados a entenderse, con un buen balance en sus gobiernos y un rival común lamentable, no pueden auxiliar con sus peleas al peor Gobierno desde 1978”.

Todo parte, como saben, de la diferencia de criterio sobre los menores emigrantes y su reparto por las comunidades. Esto es lo que opinan sobre este asunto. Quizá ahora entiendan el por qué de la espantá de Abascal.

¿Problemas con los menores emigrantes? Sánchez es el culpable. El Mundo. Javier Redondo: “Sánchez incumplió de saque su sentido del deber. (…) Nuestro adalid socialdemócrata y papirofléxico combatiente antifascista renuncia en Bruselas: Sánchez no se atreve contra Meloni pero tampoco quiere roce. Ella lidera la propuesta de un gran pacto europeo por la inmigración. Nuestro petit estadista se achica”; editorial: “Los menores migrantes, entre el chantaje político y la dejación. Vox y el Gobierno están utilizando de forma irresponsable la crisis migratoria de Canarias para chantajear y atacar al PP”. Libertad Digital. Titular: “El Gobierno pide auxilio al PP para que le ayude a salir del embrollo migratorio en Canarias”. OKdiario. Entrevista a Hermann Tertsch. Algunos titulares: “¿No tenemos dinero para los enfermos de ELA pero sí para llenar España de menas?”; “Los menas amenazan la seguridad de los españoles”; “¿Vamos a llenar las ciudades de niños delincuentes?”; “Los menas son la avanzadilla violenta del Islam que no podemos tolerar: Europa va al suicidio”. Más tela. Para paladares finos. La Gaceta. Itxu Díaz, o cómo se solucionan los problemas: “Lo prudente, entonces, sería devolver a cada mena con sus padres, de donde nunca deberían haber salido solos, y arrancárselo de las manos al mastodonte corrompido del Estado español, que no hará nada bueno con ellos. La distribución de los menas es tráfico estatal de seres humanos; que lo haga la administración pública no le quita gravedad al asunto, y que todo forme parte de un acuerdo entre partidos para comerse juntos el marrón —con perdón—, resulta aún más denigrante”. El Debate. Titular: “Los vecinos de Lanzarote, sobre los menas: ”Me da miedo ir sola, muchos vienen a delinquir’“; Juan Carlos Girauta: ”Puesta en peligro de las mujeres, ninguna. Secretos como el del choque cultural —los grupos de jóvenes varones musulmanes recién llegados ven a las europeas como fulanas—, ninguna. (…). Ocultación de las estadísticas y de la autoría de los crímenes, ninguna. Fanáticos destructivos como Úrsula von der Leyen, ninguno“. Antonio R. Naranjo: ”Los menas más peligrosos son los Ministros No Acompañados de Sánchez“.

Y tres postres, tres, del mismo medio. Vozpópuli. Irene González: “No son niños. Son adultos corpulentos a los que no se les hace pruebas de edad al llegar a puerto como hace unos años (…) En el mejor de los casos, son adolescentes de 15-17 años creciditos. No vienen chicas, son todo tíos, a un país que les promete regularizaciones, subsidios sin trabajar, vivienda, comida y una ley del menor que les hace inimputables si cometen delitos como violaciones y robos continuados. Es la ley española la que convierte a estos menores en herramientas claves de bandas criminales que los utilizan por esta condición”; Marisol Oviaño: “La imparable islamización de Europa. Nuestras pensiones son insostenibles y están en peligro; en cambio, para atender a la inmigración ilegal parece haber presupuesto infinito; y, además, gobiernos, grandes corporaciones y medios de comunicación dedican miles de millones a promocionar la multiculturalidad y el mestizaje (…) me pregunto si después de todo lo que se ha hecho para llenar Europa de musulmanes africanos y asiáticos, estamos a tiempo de detener la islamización o irremediablemente condenados a la sharía”. Y, por fin, Miquel Giménez. Título: “Lo que nadie se atreve a decir de los menas”. Sólo un parrafito: “Repasen los datos que proporciona el ministerio del interior y verán como la delincuencia en general, delitos sexuales en particular y tráfico de estupefacientes, tiene como protagonistas a personas que forman parte de esa inmigración ilegal. Según la Guardia Urbana de Barcelona el 80% de los delitos cometidos en mi ciudad son protagonizados por menas”. El dato, por supuesto, es total y absolutamente falso, como lo ha desmentido la propia Guardia Urbana de Barcelona. Da igual. Bulo. Fango.

Y alguien, alguna vez, habrá sido capaz de llamar canalla al Abc. ¡Qué injusticia! Juan Fernández-Miranda: “Begoña Gómez como una delincuente: ¿Quién es la víctima?” Sumario: “La mujer de Sánchez saliendo del juzgado por el garaje, con las lunas tintadas y las manos tapando su rostro es una imagen terrible para ella porque se muestra como una delincuente, aunque no lo sea”. ¡Cuánto mejor dejar que los fanáticos de la entrada la tiraran piedras como pelotas! Y sigamos, que la viscosa impronta de los Luca de Tena es indeleble. Ana I. Sánchez: “El 'reality' de la pobre Begoña. Moncloa juega fuerte al buscar la mayor atención mediática posible para Gómez en el juzgado. Quizá demasiado”. O sea, que es Moncloa la que monta el número; Ángel Expósito: “Opinión personal: hasta donde sabemos hoy, no creo que el 'Begoñagate' vaya a más en el Código Penal. Eso sí, éticamente, apesta”; Karina Sáinz Borgo: “La verbena de la Begoña”; Agustín Pery: “Begoña no necesita enchufe, ella manda. A diferencia del resto de curritos, la mujer del presi no tiene que demostrar nada, le basta con descolgar el teléfono (…) Begoña, que lleva aprovechándose desde el mismo momento en que cruzó el umbral de Moncloa”. El Mundo. Federico Jiménez Losantos: “La Moncloa: casa de citas de negocios inconfesables. ¿Cómo dudar de que Sánchez es la cabeza de la corrupción?”; Maite Rico: “La corte imperial de los Sánchez Gómez. Como la reina de Saba, Begoña citaba en Palacio. ‘¿No me vienen el dermatólogo y la estilista? ¡Pues que me venga el rector de la Complutense!’”; Jorge Bustos: “La decepcionante verdad asoma: nada en Pedro es profundo. Su maldad sigue siendo banal incluso cuando la premedita. El sanchismo es un fenómeno desoladoramente superficial que no admite más análisis que la hermenéutica de la horterada (…) Su chillona petulancia nace de una ambición social no resuelta. Por eso cuando decimos que Pedro y Begoña son horteras no aludimos a su imagen sino a su psicología (…) Todo en la huida hacia adelante de esta pareja remite al mismo melodrama hortera, nutrido de revanchas insaciables, ayuno de otra ideología que el espejo”.

No desesperen, que sigue. El Confidencial. Antonio Casado: “El problema es el marido, no Begoña. Todo hubiera quedado en nada si Sánchez hubiera confiado en la Justicia sin dejar de apoyar a su esposa. Le pudo su arrogancia de macho alfa de la política nacional”. Libertad Digital. Pilar Díez: “Esperemos que algún día acaben los dos en la cárcel [Pedro Sánchez y Begoña Gómez]. Y que el PSOE no vuelva jamás a gobernar en España”; editorial: “El chiringuito de Begoña se gestó en la Moncloa. Lo que ha quedado claro es que Sánchez utilizó la sede del Gobierno para los enjuagues privados de su mujer. Vozpópuli. Jesús Cacho: ”Y mientras los jueces investigan a su señora, el sátrapa prepara el fin de las libertades informativas para que su felicidad sea completa, para que la ‘famiglia’ pueda seguir robando sin interferencia alguna. Si no conseguimos echarlo este mismo año, parece cada día más evidente que no volveremos a tener unas elecciones generales libres y democráticas como las que hemos conocido en la transición. Caminamos derechos hacia la dictadura personal de un tal Sánchez. Y señora“; Ignacio Ruiz Jarabo: ”Socialismo begoñero. El culto a Begoña Gómez de los socialistas españoles tenga (sic) que ser impuesto por el miedo a las represalias que pueda adoptar su marido. La podredumbre que rodea la actuación de su líder y su camarilla de colaboradores, el desprecio a las formas y reglas de la democracia, la concentración de poder en el jefe al que todos temen, el acoso a las instituciones, la convivencia con la ilegalidad, el abrazo a la corrupción más descarnada… todas estas características configuran la acción política del socialismo bananero que está asolando a la democracia española“.

Párrafo destacado para este final molto vivace del apartado Begoña. También de Libertad Digital, Agapito Maestre. Les va a gustar: “¿Quién es verdaderamente esta señora?, ¿qué papel exacto desempeña en la política española? (…) ¿No podría integrarse lo de la señora Gómez en la taxonomía de un asunto de sociedad secreta? (…) El empeño puesto por el gobierno para evitar que vaya a declarar ante el juez es de tal envergadura que nos hace sospechar de todo, incluso de quién es el verdadero presidente del gobierno de España (…) La historia de la sociedad secreta que ha llevado a la Moncloa a la señora Gómez no es fácil de hacer (…) pero estoy convencido de que pronto aparecerá alguien que consiga contarla”. Ofrezco algún nombre: ¿Iker Jiménez?

Y aquí llega, ante todos ustedes, arrastrando las muchas heridas que le han infringido las huestes de Marlaska, ¡¡¡el simpar, el auténtico, el genuino (gran redoble de tambores) Nacho Cano!!!

Abc. Editorial: “Una extraña actuación policial”. Texto: “A falta de nuevos datos, la detención de Nacho Cano tiene todos los visos de ser desproporcionada, cuando no abiertamente ilegal”. No se pierdan, háganme caso, esta magnífica pieza de nuestro héroe, Salvador Sostres: “La próxima vez que queráis detener a un partidario de la presidenta venid a por mí. Aquí estoy (…) No me ofrezco por heroicidad sino porque me hunde ver hacer el ridículo a mi Policía Nacional. Esta detención de Nacho Cano. Sabor a purga, sabor a Beria. Será una mancha que para siempre avergonzará a nuestro Estado democrático (…) Sólo os sirvo yo. Hombre, católico, blanco y sentimental. Negacionista del cambio climático. Padre y esposo. Ayuso y Florentino en el corazón. Nadie os da más”. Se supone que Florentino será Florentino Pérez. ¿Alguien sabe a qué viene tan extemporánea mención?

La Razón. Pedro Narváez: “Malinche. Aquí todo el mundo es bueno, de Puigdemont a Griñán, menos si saluda a la presidenta de la Comunidad de Madrid”. El Confidencial. Juan Soto Ivars: “Desde que periódicos y jueces empezaron a cercar la trama Koldo y a la mujer de Sánchez, el goteo de noticias sobre el entorno de Ayuso ha sido constante. Titulares sobre el novio, el ex, el padre fallecido, la madre y el hermano han sembrado el debate público de agitación sin que por el momento nada haya llegado lejos en los tribunales. ¿Apuntan ahora a Nacho Cano por Ayuso?”. El Debate. Ramón Pérez-Maura: “Cada día peor: ahora, la policía política. Quien se atreve a lanzar una operación como la que sufrió el pasado miércoles Nacho Cano es porque quiere lanzar un mensaje de amedrantamiento contra toda la población. Sólo les falta poner a esta unidad de policía un lema: ‘Sabemos dónde estás’”. Libertad Digital. Titular de Carlos Cuesta: Interior impulsó la detención de Nacho Cano al saber que la UCO registraría la sede del hermano de Sánchez“; editorial: ”Una detención policial que apesta a maniobra política.

No extrañe que quien quiere desbordar los límites de una democracia liberal quiera dotarse de mandos policiales propios de una república bananera“.

Y ahora, atentos, mismo medio: “Pero la irrupción de una docena de policías para llevar a cabo su detención, por fugaz que haya sido, resulta absolutamente circense y desproporcionada”. Es mentira, claro. Se le citó en comisaría y allá fue con su abogado. ¿Recordamos que la FAPE, Federación de Asociaciones de Periodistas de España, ha condenado esta misma semana a Jiménez Losantos y Libertad Digital, por vulnerar el Código Deontológico tras difundir un bulo de Miguel Ángel Rodríguez?