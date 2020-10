Antonio Morales reclama al ministro de Migraciones mayor coordinación con Interior y Defensa para afrontar la llegada de pateras

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha asegurado que trasladará al ministro de Migraciones, Jose Luis Escrivá, la necesidad de que su cartera forme "un mando único" junto a Interior y Defensa para afrontar la llegada de pateras y cayucos a las Islas.

Morales recuerda que "entre ayer y hoy han llegado 500 personas del continente africano" al muelle de Arguineguín, donde Escrivá tenía prevista su visita a las 09.00 horas de este viernes. Por ello, el líder de la Corporación Insular reclama "la coordinación entre ministerios para afrontar este tipo de situaciones, no puede ser que vayan por libre y no den respuestas a estas personas. No podemos convertirnos en una isla cárcel".

En este sentido, Morales lamenta que "26 años después de la llegada de la primera patera, no contamos con centros de primera acogida dignos que respeten los derechos humanos", para añadir que el Archipiélago dispone "de instalaciones en La Palma, Tenerife, Fuerteventura y en Gran Canaria, en La Isleta, en Gando, de Defensa, que reúnen las condiciones para que se puedan convertir en centros de primera acogida".

Porque a su juicio, se debe tener en Canarias "una acogida digna", pero para ello se hace necesaria la coordinación entre ministerios que permitan habilitar "instalaciones de Defensa", pero según Morales más necesario es aún que que se permitan las derivaciones a península porque el Estado cuenta con espacios libres en otros territorios. "No se puede postergar más esta solución".