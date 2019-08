Arabisen Rodríguez: "El equipo jugará más compenetrado y esperamos mejorar"

El receptor grancanario del 7 Islas Vecindario, Arabisen Rodríguez, ha indicado que el equipo de voleibol que afrontará este curso a las órdenes de Paco Sánchez Jover está ya más estructurado que el año anterior y jugará más compenetrado, por lo que esperan mejorar competitivamente.

"Pienso que afrontaremos este nuevo reto de la mejor manera, porque somos un grupo estructurado de la temporada pasada en su gran mayoría, y creo que este año vamos a jugar todavía más compenetrados", ha indicado en manifestaciones facilitadas por su club.

El receptor y atacante isleño de 24 años y 1,91 metros, que vivirá su quinta temporada en las filas del Vecindario, y que también ha actuado en Superliga con Unicaja Almería y Ushuaia Ibiza, se encuentra satisfecho de continuar un curso más en la entidad grancanaria.

"Estoy contento por haber renovado con el club por una temporada más. Me siento cómodo en la isla y en el equipo y eso es algo que siempre voy buscando. La verdad es que me apetecía estar con los míos y poder jugar un año más en el club en el que me formé y en el que me hice jugador profesional", ha comentado.

Arabisen Rodríguez, que confía en que tanto a nivel individual como colectivo se puedan superar los registros de la pasada campaña, ha tenido palabras elogiosas para su técnico, un histórico del voleibol nacional.

"Paco Sánchez Jover te facilita muchísimo el trabajo y es muy cómodo entrenar con él. Es un apasionado de este deporte y eso hace que todo sea más fácil", ha finalizado.