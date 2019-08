El CD Tenerife alcanza la cifra de 10.000 abonados

PREIMPRESION: FU0823Sin código.txtEl CD Tenerife ya cuenta con 10.000 abonados. La cifra se alcanzó este viernes, cuando Juan Gutiérrez Delgado, incondicional blanquiazul durante 50 años, renovaba su carné. Abonado Oro con el número 18, Gutiérrez Delgado fue obsequiado con una camiseta conmemorativa por el director general del Tenerife, Pedro Rodríguez Zaragoza, en un emotivo acto.



“Llevo más de 50 años abonado al Tenerife y no he faltado nunca a la cita. He visto de todo en este tiempo, cosas buenas y cosas malas, pero al final siempre está el compromiso con los colores blanquiazules, tanto el mío como el de mi familia”, dijo Juan Gutiérrez, quien se siente “birria de toda la vida. Vaya bien o mal, el sentimiento por el Tenerife está por encima de todo”.

Una temporada más la afición tinerfeñista sigue demostrando su compromiso, apoyo y fidelidad hacia el equipo, renovando su confianza ante el inminente comienzo de la nueva temporada, señala el CD Tenerife.



La venta de abonos comenzó el 11 de julio, mientras que los abonados de la temporada pasada tienen reservados sus asientos hasta el lunes 26 de agosto.