De la Bella insta a la UD Las Palmas a recuperar su solidez defensiva

El jugador de la UD Las Palmas Alberto De la Bella ha achacado las tres últimas derrotas en LaLiga SmartBank a que se han "partido" como equipo y ya no están defendiendo "como un bloque", errores que tienen "detectados" y que deberán corregir para recuperar la solvencia de jornadas anteriores.



El lateral catalán ha sido claro en rueda de prensa al indicar que deben "juntarse más" y no tener las líneas tan separadas, "que haya solo 30 o 40 metros entre nuestro delantero y los centrales"-, además de evitar los desajustes defensivos, porque si llevan tres derrotas seguidas "es que algo no estamos haciendo bien".



"Con el balón el equipo se siente cómodo, pero defensivamente hemos dejado de ser un bloque, es algo que hemos perdido. Antes recuperábamos la pelota incluso en campo contrario, y ahora nos hace mucho daño tener que correr 60 o 70 metros hacia atrás", ha explicado.



De la Bella también ha reconocido que cuando los rivales acumulan muchos jugadores por detrás del balón, les cuesta encontrar "espacios" y quizá tengan que utilizar otras alternativas, no solo "un plan A", para encontrar soluciones, como por ejemplo "hacer más daño por banda, a la espalda rival" y "darle velocidad al balón".



El exzaguero de la Real Sociedad ha insistido en que ahora, tras pérdida de balón, no están presionando como lo hacían antes, y así "es más difícil defender", además de haber cometido "penaltis tontos" y errores en jugadas que podían "haber defendido mejor".



Después de ocho goles encajados en los tres últimos partidos, ante Cádiz (2-0), Fuenlabrada (1-3) y Real Zaragoza (3-0), De la Bella califica como "vital" el choque del próximo sábado ante el Alcorcón en el Estadio de Gran Canaria, donde a su juicio deben "funcionar como un bloque" -insiste-, y volver a dejar "la portería a cero".



Por último, se ha referido a la ausencia de Pedri -Las Palmas ha perdido los cuatro partidos sin el tinerfeño-, pero asegura que aunque es un jugador que "maneja muchos registros ofensivos", espera que llegue a la final del Mundial sub'17 con la selección española en Brasil.



"Tenemos que buscar alternativas y soluciones a los fallos que estamos teniendo, la plantilla es lo suficientemente amplia como para estar pendientes de un solo jugador", ha concluido.