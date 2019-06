La Federación Canaria confirma la presencia de la UD Teror y el Atlético Paso en la promoción de ascenso a Tercera

La UD Teror Balompié se prepara, no sin sobresaltos, para la eliminatoria final de ascenso al grupo canario de la Tercera División. El conjunto de la Villa Mariana se ha visto envuelta en un contencioso con el CD Doramas, por una posible alineación indebida, derivada de la implantación de la nueva Ley del Deporte en Canarias.

La Federación Canaria confirmó, este mismo martes, que la promoción de ascenso la jugarán el conjunto dirigido por Héctor Nuez y el Atlético Paso.

El cuadro de Héctor Nuez se quedó, por momentos, fuera de la fase de promoción, en favor del Estrella, después de que el Comité de Apelación de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas fallara en favor del club del Cruce de Arinaga, revocando, además, una resolución previa del Comité de Competición y Disciplina. Sin embargo, el Teror se movió a tiempo para recibir la suspensión cautelar por parte del Comité Canario de Disciplina Deportiva y ser, definitivamente, el equipo que se enfrente al Atlético Paso.

La eliminatoria entre el Teror y el Atlético Paso arrancará este próximo sábado 22 de junio, a partir de las 16:00 horas, en el Municipal de El Pino; la vuelta, en sábado 29 de junio, a las 18:30 horas, en el recinto palmero. El Estrella, como ya ha informado, ejercerá una defensa jurídica de sus derechos hasta las últimas consecuencias.

Héctor Nuez valoró cómo ha vivido el Teror el contencioso con el CD Doramas: “Hemos estado tranquilos. Sabíamos que las cosas las habíamos hecho bien. Todo ha sido una sorpresa, y después de la resolución del Comité de Apelación, ha aparecido la incertidumbre, y por momentos, situaciones de nervios. El 4 de junio fue cuando nos informaron, por la tarde, de que la eliminatoria la disputaba el Estrella. En ese momento, nos pusimos en marcha para presentar todos los recursos posibles para demostrar nuestra inocencia”.

El preparador de la escuadra de la Villa Mariana aclaró la denuncia del CD Doramas, y en un principio, también de la UD Gran Tarajal: “Nadie nos informó de la nueva Ley del Deporte ni de esa no ejecución inmediata de las sanciones, ni de los 10 días hábiles para cumplirlas. Por ello, uno de nuestros futbolistas sufrió un arresto por acumulación de amarillas y se quedó sin jugar, como venía siendo habitual, en el siguiente encuentro en el que nos enfrentábamos al Bañaderos. La sorpresa saltó cuando el Comité de Apelación revocó la sentencia inicial del Comité de Competición. No sabíamos que el Doramas había seguido adelante con su denuncia”.

Héctor Nuez, ex futbolista verdiblanco, y desde hace cuatro temporadas, entrenador de su primer equipo, habló del enfrentamiento ante el Atlético Paso: “Ahora toca centrarnos en la eliminatoria con los palmeros, un equipo hecho para ascender. Toca enchufarnos lo antes posible. Este proceso de reclamaciones ha sido difícil para todos, pero en especial para los futbolistas. Ha sido complicado levantar el ánimo a los jugadores. No hemos dejado de entrenar porque todo fue en pocos días, pero la cosa no ha estado nada clara. La competición liguera terminó hace casi un mes y esta parón nos viene muy mal, sobre todo para la competitividad del equipo”.

Por último, el técnico del Teror resaltó la importancia de que el conjunto grancanario vuelta a la Tercera División: “Llevamos casi una década sin estar en categoría nacional y para el club es muy importante volver al grupo canario. Nuestro objetivo principal no era ascender, pero con el transcurso de la campaña, vimos como el equipo se metió en la zona alta y la cosa cambió. Nos ha costado mantener la segunda plaza, a pesar de que, hasta el final, peleamos con el Gran Tarajal por el ascenso directo. Sería un gran éxito devolver al Teror a la categoría que se merece”.