Héctor y Tyronne vuelven a contar en el CD Tenerife

El entrenador del CD Tenerife, Luis César Sampedro, ha dejado fuera de su primera convocatoria con el conjunto blanquiazul a Mauro Dos Santos y a Paco Montañés, por decisión técnica, mientras que se han recuperado de sus problemas físicos José Naranjo y Nano, quienes se perdieron el último partido y viajarán a Elche en esta ocasión.

Por el contrario, las principales novedades en la convocatoria son Héctor Hernández y Tyronne del Pino, quienes no entraban en los planes de José Luis Oltra, mientras que vuelve a estar disponible tras cumplir sanción Luis Milla.

No podrá disputar el partido el delantero serbio Filip Malbasic, tras completar ciclo de amonestaciones.

Luis Pérez, Héctor Hernández, Camille, Alberto, Luis Milla, Isma López, Borja Lasso, Suso, Tyronne, Racic, Ángel Galván, Carlos Ruiz, Coniglio, Undabarrena, Jorge Sáenz, Nano, Raúl Cámara, José Naranjo y Dani Hernández, son los diecinueve convocados.

El equipo blanquiazul viajará este viernes para jugar el sábado en el Martínez Valero.

Este jueves Sampedro comparecía ante los medios, quien ha asegurado que no se fía de nadie y ha advertido de que el Elche CF tenga la permanencia prácticamente asegurada es “un arme de doble filo”.

“El Elche va a querer ganarnos delante de su afición, no me fío de nadie. Hay que tener en cuenta al rival, siempre, no jugamos solos”, ha dicho sobre el partido de este sábado en el Martínez Valero, en el partido de su debut en el banquillo blanquiazul.

Luis César Sampedro ha comentado que están “cumpliendo los procesos” que se planteó para llegar al primer partido “en las mejores condiciones”, sobre lo que ha dicho que espera que “se plasmen los conceptos en el partido”.

"Tengo claro el sistema y el once, pero no es conveniente decirlo para que no se enteren los rivales, y mantener la tensión”, ha comentado.

El nuevo entrenador del CD Tenerife ha destacado que “los equipos buenos manejan varios registros y son buenos en las dos áreas”, sobre lo que ha resaltado que deben “ser buenos defendiendo, atacando y contragolpeando”.

"Los no convocados se pueden ir a casa con la conciencia muy tranquila, no están lejos de los demás, pero tengo que elegir una alineación y herramientas para el banquillo. Todos han estado fantásticos en actitud", ha dicho.

Sampedro ha insistido en que deben “competir bien, y eso se hace con el talento que ya tenemos, pero también con intensidad, ilusión y ganas”.

“Es el cóctel para hacerlo, tiene que haber un poco de todo. Tenemos que ser dueños del partido, con y sin balón, y manejar todos los registros. En un partido tienes que ser bueno en muchas cosas", ha recalcado.

Luis César Sampedro ha manifestado que “el pasado hay que dejarlos atrás” y que “los futbolistas tienen que ser expertos en olvidar lo anterior”, ya que “hay que vivir el presente”.

"Todos los jugadores del CD Tenerife son expertos, han afrontado muchas situaciones difíciles. Hay que aceptar el reto, la presión es inherente a esta profesión", ha recalcado.