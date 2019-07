Juliana Cardozo “Jujuba”, refuerzo internacional para la UDG Tenerife Egatesa

Juliana Cardozo Jujuba (6/9/1991, 27 años) es la nueva incorporación internacional de la UDG Tenerife Egatesa. La central firma por un año prorrogable a dos y procede del Iranduba-AM de Brasil.

La futbolista llega al Egatesa para aportar experiencia y polivalencia. Con 1.70 de estatura es una jugadora que aporta seguridad en la línea defensiva y agilidad en el juego. Jujuba militó durante cuatro temporadas en el Vicsale de Japón, una de las ligas más potentes de los últimos años.

Desde que finalizó la temporada, una de las prioridades del club sureño era buscar una defensa central y después de varias gestiones se llegó a un acuerdo para contar con Jujuba por una campaña prorrogable a dos.

“Estaba jugando en la Liga brasileña cuando me informaron del interés del Egatesa. Es un gran club en España y tener la oportunidad de jugar en una de las mejores ligas del mundo es increíble. Del equipo conozco a Joyce y a Aline, y mi principal objetivo será ayudar a que el conjunto consiga todos los éxitos posibles. Todavía no he llegado a España y ya siento el cariño del club”, dijo.

“Tengo muchas ganas de llegar ya a Tenerife y ponerme a trabajar con el resto de compañeras. Me gustaría aprovechar la ocasión para dar las gracias a mi familia por el apoyo que me han brindado y al presidente del Tenerife Egatesa, Sergio Batista, por confiar en mí”, afirma Jujuba.