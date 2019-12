Épico triunfo del Clarinos tras dos prórrogas

El Ciudad de La Laguna Tenerife ha conseguido una victoria épica este sábado ante el RPK Araski (86-78) tras disputar un encuentro muy igualado que necesitó dos prórrogas para resolverse.

El partido, que se jugó en el pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz de Tenerife, estuvo marcado por la intensidad propuesta por ambos equipos desde el inicio del choque.

El Ciudad de La Laguna Tenerife empezó muy concentrado y consiguió abrir una ventaja de 9 puntos en los primeros cinco minutos de partido (12-3).

La garra defensiva de las moradas llevó al equipo dirigido por Claudio García a estar por delante durante todo el periodo, pero dos triples del equipo vasco acortaron la distancia (22-15).

En el segundo periodo el RPK Araski mejoró y, gracias al acierto exterior y a las buenas acciones de Laura Quevedo, el descanso llegó con un justo 35-34 a favor. Durante este tiempo, fue Maria Bettencourt (20 pts, 3 as, 13 val), la morada que mantuvo al conjunto tinerfeño a flote.

En el tercer cuarto el ritmo del encuentro bajó y ambos equipos empezaron a errar de cara al aro. El equipo visitante optó por una zona 2-3, que el Ciudad de La Laguna Tenerife tardó en resolver y esto llevó a que Laura Quevedo empatara el encuentro con un triple.

No obstante, Bettencourt devolvió desde la línea de tres y el tercer periodo acabó con un 52-48 que daría paso a un último cuarto frenético en el que ambos conjuntos tuvieron la victoria a su alcance.

Las moradas llegaron a tener una ventaja de hasta 8 puntos a falta de 6 minutos para el final (62-54), pero varias pérdidas de balón llevaron al Araski a acortar la desventaja.

Tras un tiro libre anotado de Laura Herrera, parecía que el choque iría hacia el lado morado, pero sorprendió María Asurmendi con un aro pasado sobre la bocina que llevó a la primera prórroga (68-68).

Durante estos cinco minutos el Ciudad de La Laguna Tenerife tuvo complicaciones para anotar y la mayoría de tantos vinieron desde la línea de tiros libres. Mientras, el Araski tenía mejores sensaciones y consiguió situarse 3 puntos por encima (72-75), pero tres tiros libres de Tanaya Atkinson (16 pts, 7 reb, 24 val), provocaron la segunda prórroga (75-75).

El conjunto morado encaró este tiempo de descuento con mejor actitud y dos canastas seguidas de Lyndra Littles (11 pts, 13 reb, 19 val), abrieron ventaja desde el inicio.

No obstante, el Araski no tiró la toalla y no fue hasta el último minuto de la prórroga cuando Atkinson robó un balón que le sirvió para conseguir un 2 más 1 y cerrar el encuentro (86-78).

El Ciudad de La Laguna Tenerife cierra así una primera vuelta histórica, pues en su primera experiencia en la Liga Femenina Endesa ha conseguido un balance de 8 victorias y 5 derrotas que le sitúan en la quinta plaza de la clasificación general.