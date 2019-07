Álex Bermejo: “Desde que me llamó el Tenerife, no me lo pensé”

El CD Tenerife presentó, de manera oficial ante los medios de comunicación, a su primer refuerzo del mercado estival. Hablamos de Álex Bermejo, quien junto a Víctor Moreno analizó sus inicios en la entidad insular y demostró “las ganas de triunfar”.

Bermejo resaltó que "vengo con mucha ilusión". "El recibimiento ha sido mejor de lo que esperaba; tengo muchas ganas", proclamó el joven centrocampista ofensivo.

"Víctor Moreno me presentó el proyecto, me demostró confianza", valoró, "y no me lo pensé". ¿Y el final de la pasada temporada? "El partido del CD Tenerife en Lugo lo viví con nervios", reconoció, "llamé a Víctor Moreno y le dije que quería venir; quiero dar lo mejor".

El director deportivo del CD Tenerife se encargó de explicar que "la operación de Bermejo la teníamos encaminada desde la segunda vuelta pasada". "Veníamos hablando y es una buena operación; él mostró interés en venir a este proyecto y se lo agradecemos", remarcó Víctor Moreno.

Así explicó que "firma por tres temporadas; es un gran activo par la entidad". Además de su versatilidad, también tiene presente "la gran capacidad física y agilidad motriz". "Nos viene muy bien en lo técnico y táctico, tenemos grandes esperanzas en él", subrayó. A partir de ahí "es joven y tiene que dar un paso en su carrera; nosotros le ofrecemos la plataforma, hablamos el mismo lenguaje y eso facilitó las cosas". Todo es confianza: "Es versátil, aporta con y sin balón; es muy aprovechable".